Una dècada amb Steam

Aquesta notícia es va publicar originalment el 12/09/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Half File 2, el primer videojoc en aparèixer a Steam

Avui Steam fa 10 anys. Per als que no la conegueu, Steam és una plataforma de distribució de videojocs i gestió digital de drets. L'utilitzen tan les grans corporacions de software com els petits desenvolupadors independents. Al llarg d'aquests 10 anys s'ha aconseguit situar, per mèrits propis, com la. A més, ha revitalitzat l'ús dels compatibles com a plataforma lúdica, i compta avui en dia amb més de. Però no tot han estat flors i violes en la trajectòria.Quan Valve, els creadors, es van plantejar Steam , tenien al cap aquest objectiu:en línia. Si bé el joc en línia estava ja ben implementat en els videojocs de l'època, els processos d'actualització eren un mal de cap. Així, van pensar, amb Steam els jugadors podrien tenir els seus jocs al dia i obtenir les últimes versions dels drivers de les seves gràfiques. Les companyies, per la seva banda, reduirien costos de distribució i comptarien amb mesures contra la pirateria.Amb aquest objectiu present, la primera beta de Steam es va publicar al març del 2002 en el marc de la Games Developers Conference, i va veure finalment la llum al públic al setembre de 2003, en forma de. Posteriorment, ja a finals del 2004,, com no podria ser d'una altra manera tractant-se de Valve, va ser el primer joc publicat a través de Steam. Com que volien obrir-se a altres companyies, Rag Doll Kung Fu va ser el primer títol d'una altra companyia en estrenar-se a Steam, a l'octubre del 2005.Si us fixeu bé en les dates podreu constatar que els períodes al principi es van allargar de forma notable. Un any de beta, un altre any per publicar el primer videojoc, un altre per què s'incorporessin altres companyies. Durant aquest temps van estarque patien. La massiva arribada de jugadors. La polèmica va esclatar també amb el sistema anticòpia de Half-Life 2, mitjançant el qual es necessitava connexió a Internet per activar el videojoc (en versió física i versió digital), quelcom habitual avui en dia però decididament escandalós per als jugadors de fa una dècada. Hi van haver moltes queixes i molts usuaris no van poder gaudir de la campanya del videojoc.A poc a poc els problemes, especialment de connexió, es van anar solucionant. Steam va guanyar popularitat i va aconseguir l'adhesió de moltes més companyies. Oferia una tarifa raonable (15%, la meitat del que cobra Apple als desenvolupadors). Electronic Arts, Activision, Eidos, id Software, Capcom o Square Enix s'hi van apuntar. Al 2007 va veure la llum The Orange Box, un èxit a l'època i que va afegir una nova funcionalitat a la plataforma: la comunitat en línia. Perfils d'usuari, llistes d'amics, missatges, objectius dins el jocs, estadístiques, fòrums... Steam adquiria una nova dimensió funcional i social i s'acostava a les consoles, però amb la potència dels PCs.Al 2008 va aparèixer la API per a desenvolupadors, Steamworks. Això va representar un punt d'inflexió i va començar a decantar la balança cap a les vendes digitals, en detriment a les vendes físiques. A mitjans del 2011 Valve va implementar les microtransaccions (petits pagaments dins el propi joc), deixant així via lliure a tot el sistema free-to-play. Team Fortress esdevingué un èxit fulgurant gràcies a aquestes implementacions. Steam s'encarregava de tot.Les rebaixes d'estiu ja són tot un esdeveniment en el món dels videojocsPerò el millor punt d'Steam, el que probablement l'ha fet assolir l'èxit absolut en temps de crisi, és la política de rebaixes. Els descomptes estivals s'han convertit ja en un clàssic, amb xifres que ronden el 70% o el 80%. Descomptes els caps de setmana, a mitja setmana, o aleatoris, són habituals a Steam. Així, molts jugadors poden esperar un temps i no comprar el videojoc a preu inicial (que sol rondar els 50€) i mesos després quan surt en oferta el poden adquirir per la meitat o menys del seu preu. I sobretot, fer-ho de forma lícita. Companyies i usuaris contents.I arribem a la principal virtut de Steam: la total disponibilitat. Poder disposar dels propis. Només fa falta una connexió a Internet per entrar al servei i descarregar els nostres jocs. Com que el sistema manté, en molts casos, els guardats de les nostres partides, podem reprendre el joc des del punt on l'havíem deixat. I el joc sempre està automàticament actualitzat. Això, unit al seu, fan de Steam la opció preferent per a la majoria de jugadors.És aquestael què per a molts és el principal defecte de la plataforma. Si no tenim connexió, no podem jugar als nostres jocs. Pot semblar impossible avui en dia, però al nostre país encara no és possible disposar d'una bona connexió a la xarxa a tot el territori, i hi ha gent que no s'ho pot o no s'ho vol permetre. A banda d'això, els seus detractors sostenen que, si algun dia Steam tanqués, l'usuari perdria tota la seva biblioteca i els diners que hi hauria invertit. Molts jocs no funcionen sense una activació en línia, o el multijugador a través d'Internet forma part de l'experiència de joc de forma intrínseca. Raó no els hi falta, però aquest fet també passarà amb el 80% dels videojocs actuals, especialment els de consola. Un altre aspecte que se li criticava, que no permetia el mercat de segona mà, ha estat modificat últimament, i la plataforma permet el préstec de videjocs entre familiars i amics. Només un punt destacat a millorar: la plataformaValve pretén portar Steam més enllà de Windows. Al 2010 ja va fer el primer pas saltant a OSX, i l'any passat va arribar a Linux. Els rumors apunten a la aparició d'un hardware específic de Valve, una mena de petita consola, per allotjar Steam i no haver de dependre de cap ordinador ni sistema operatiu de tercers.A més, amb l'arribada de, els usuaris de Steam podran recolzar projectes. Aquesta opció és inexistent a d'altres plataformes i pot representar la llavor d'una nova cultura "crowfunding" que podria donar molt de què parlar.Avui en dia, Steam s'ha convertit en un monopoli. Però els beneficis que aporta als jugadors semblen superiors als seus defectes i el nombre d'usuaris no para de créixer. La competència no s'hi acosta. La que més s'hi apropa,de Electronic Arts, té un catàleg molt més curt, pitjor sistema i pràcticament nul·les ofertes. Però tot i la seva posició predominant, Valve no depèn de si mateixa per assegurar-se ni l'èxit ni la quota de mercat. El PC és un món obert, al contrari que les consoles, i qualsevol companyia podria fer-se la seva pròpia tenda i plantar-li cara. Els hi cal seguir mantenint els jugadors contents, amb un bon funcionament i bones ofertes, i a les companyies, amb tractes i condicions favorables i una plataforma robusta i fiable. De moment van pel bon camí.