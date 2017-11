Videojocs de franc per aquest estiu (II)

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/07/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La nostra maga nivell 62, en un descans de l'aventura

Aquesta és només una part del gegantí arbre d'habilitats de Path of Exile

Pantalla de selecció de personatges. En tenim 6 a la nostra disposició.

The Heavy, el personatge més demolidor de Team Fortress 2

Pyro, un dels personatges més espectaculars de Team Fortress 2

Estètica estil manga característica de TERA

Mostra de la variada fauna que campa pel món de TERA

disposició inicial pocs segons de començar una batalla

Dos tancs enemics es troben de sobte... situació tensa que requereix una resposta ràpida

El proper divendres us oferirem el tercer i darrer capítol d'aquest recull per a les vacances d'estiu. De moment, podeu anar fent amb aquests. Que en gaudiu!

Benvinguts a aquesta segona entrega de la nostra sèrie dedicada a excel·lents videojocs amb els què no us gastareu ni un duro. Podeu veure l'anterior entrega fent clic aquí . Sense més preàmbuls comencem amb la selecció d'avui:Path of Exile es troba en aquest inefable gènere a cavall entre el rol i l'acció. Té components de rol (encarnació i evolució d'un personatge per nivells, gestió d'habilitats, equip, etc.) però té un component molt elevat (més que de rol) d'acció. Bàsicament, es tracta d'enfrontar-nos amb el nostre heroi a infinites onades d'enemics, i pujar de nivell. Acció ràpida i senzilla, marca de la casa del gènere. El joc està ambientat en un món de fantasia medieval, fosc i ple de monstres i perills a cada racó. Res massa original, però amb una factura impecable.Actualment hi ha tres exponents de referència en el gènere, que són, a saber: Diablo 3, Torchlight 2 i aquest Path of Exile. D'entre els 3, als que hem jugat abastament, podem dir que aquest(per darrere, el bon Torchlight 2 i en últim lloc el decepcionant Diablo 3, molt lluny del nivell assolit en les seves anteriors entregues). I a més, paradoxalment (o no) és l'únic gratuït dels tres.Compta amb la més variada selecció de personatges: 6 en total. En aquest aspecte, és un joc. El seu, dels més extensos que hem vist mai, ja no en el gènere, en qualsevol videojoc. El nombre d'objectes, infinit (literalment, tot i que també ho és en els altres, es generen aleatòriament) i també les instàncies (part del mapa es genera a l'instant i de forma aleatòria). Podem potenciar els objectes amb gemmes, que pugen de nivell, al igual que les pocions i els encanteris. Les partides, admetent 6 jugadors simultanis en cada grup.L'apartar tècnic i artístic és notable, amb localitzacions molt ben detallades, enemics molt variats i efectes i partícules que llueixen a molt bon nivell. A part, el joc rep actualitzacions constants de contingut i a hores d'ara gaudeix d'una salut i dinamisme envejables. Amb aquesta proposta tindreu. Per tot això i molt més, és elPodeu descarregar el joc aquí . Us heu de registrar, però és un moment. Un cop fet aquest pas, ja podreu descarregar el client del joc, que, com és habitual, serà l'encarregat de descarregar el gruix de dades del videojoc i de mantenir-lo actualitzat.Estem davant elde tot el recull, però creiem que mereix estar-hi per mèrits propis. Es tracta d'un FPS amb elements molt semblants al seu predecessor i amb un estil caricaturesc mol particular. Si per sobre de tot haguéssim de destacar qelcom, seria que el joc ha creat un gènere. Ha marcat el camí i ha creat escola. Els altres han vingut després. Estem parlant d'octubre del 2007.És un joc tremendament divertit de jugar, perfecte per fer una "partida" de tant en tan. És d'aquells per als quals el temps no sembla passar (tot i que ja s'hi noten algunes arrugues). La seva dinàmica és molt senzilla: Hi ha dos equips, el vermell i el blau. Ambdós, en funció del mapa on es trobin.Hi ha un bon grapat de, que s'adeqüen a diferents formes de jugar: l'explorador, la classe més ràpida i dèbil, el soldat, típic marine nord-americà, el piro, una espècie de bomber incendiari, l'home demolidor, classe defensiva amb capacitat ofensiva, i el pesat, la classe més dura i resistent del joc. També trobem els enginyers, que s'utilitzen per defensar les bases i els seus accessos, els metges, que mantenen vius els seus companys, els franctiradors, molt bons a distàncies llargues i els espies, experts en infiltració, sabotatge i assassinat.Al tractar-se d'un joc amb uns quants anys a l'esquena, funiona perfecte fins i tot en equips molt antics. Utilitza Steam, motiu pel qual necessiteu tenir instal·lada aquesta plataforma (gratuïta). Podeu descarregar el joc des d'aquí Els rol multijugadors massiu (MMORPG en anglès) és un gènere que té el seu màxim exponent en el famós World of Warcraft, de regnat encara indiscutible pel que fa a nombre de jugadors i longevitat. Tot i això, han aparegut una sèrie de propostes en el gènere que s'allunyen de les quotes mensuals i posen a la disposició del jugador una experiència completa i de franc. És el cas de Tera. Anem per feina.Per a tots els jugadors que estiguin cansats de la fórmula MMORPG, o vulguin iniciar-s'hi, TERA és un molt bon començament. The Exiled Realm of Arborea ens proposa un videojoc clàssic en la seva concepció però molt innovador en la seva execució, gràcies a un. A més, presenta un delsde tot el planter de MMORPG, que no és dir poc, i reuneix totes les característiques que se li poden reclamar al gènere. Milions de jugadors, masmorres, monstres, sistema de comerç, "crafting", 7 races, 8 classes, bona personalització de personatges, món obert i amb una superfície explorable digna de menció, professions, clans, etc.Fa ús del motor Unreal Engine 3, de solvència contrastada, i la recreació del món és impressionant. Així, l'entorn transmet una gran sensació de naturalitat en tots els seus racons i el seu disseny artístic està molt treballat. Podem assolir com a màxim el nivell 60, tot i que arribats a aquest punt l'evolució del personatge segueix amb la millora de l'equipament i de les habilitats.En resum, un representant del gènere molt aconsellable, no el millor però sí que, d'entre els gratuits, estaria en el podi per mèrits propis. El podeu descarregar fent clic aquí I per acabar, res millor que un bon simulador de tancs, amb unes bones dosis d'acció, ja que alguns paràmetres de comportament dels aparells s'han simplificat. Es tracta del primer videojoc de la companyia bielorussa Wargame.net, i sembla que han començat amb bon peu: el joc porta en circulació desde l'agost del 2010, i disfruta d'una bona salut tres anys després.Consisteix bàsicament en rondes per equips en les que per guanyar s'ha de conquerir la base del rival o bé acabar amb tots els components de l'equip contrari. La planificació prèvia a l'enfrontament es tant o més important que l'acció posterior. Haurem d'escollir curosament el tanc, equipar-lo amb les millors peces, realitzar-ne el manteniment, carregar la munició i escollir la tripulació, que dona bonificacions i habilitats al tanc.S'hi inclouende la Unió Soviètica, Alemanya, Anglaterra, França, Xina i Estats Units, cada un dels quals fa gala d'una acurada reproducció visual i funcional. Cada facció compta amb unes característiques pròpies, i cada tanc té unes estadístiques concretes que el fan millor per unes tasques i pitjor per unes altres. Un cop al comandament del tanc ens haurem d'acostumar al seu comportament i coordinar-nos amb els nostres companys.A mesura que anem guanyant experiència podrem invertir en el nostre arbre d'habilitats, que depèn de la nació escollida, i que amplia les nostres capacitats. Les opcions en aquest aspecte són immenses i perdrem molt temps examinant peces i sospesant estratègies.Per últim, pel que fa a l'apartat tècnic, resulta en un. El detall i profunditat tàctica per als tancs és enorme, els efectes sonors són molt realistes, però els escenaris són bastant pobres, amb textures a poca resolució, resultant en un conjunt una mica desequilibrat. Tot i així, si no sou uns fanàtics dels gràfics d'última generació i us agrada la simulació bèl·lica en general i el combat de tancs en particular, aquest és el vostre joc.El podeu descarregar fent clic aquí