Videojocs de franc per aquest estiu (I)

Aquesta notícia es va publicar originalment el 19/07/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Imatge in-game de DOTA2 amb el personatge adquirint material en una tenda

Explosions, boles de gel, flamarades, llampecs, núbols tòxics i altres calamitats que podrem invocar sobre els nostres enemics

Un moment de calma, que molt possiblemenent precedeixi a la tempesta

La personalització, un dels punts forts de la proposta

L'hangar de Wing Commander, punt de partida de totes les nostres missions

En breu us oferirem un nou capítol d'aquest recull per a les vacances d'estiu. De moment, teniu feina amb els que us hem presentat. Que en gaudiu!

L'estiu és una bona època per fer allò que no podem fer durant la resta de l'any, normalment per falta de temps. Una bona "partida" és una forma sana i divertida de disfrutar del temps lliure. Sempre sense excessos, és clar. I només hi ha una cosa millor que un bon videojoc: un bon videojoc de franc.En aquest punt aprofitem per explicar-vos el, un concepte que s'està estenent dins aquesta indústria tan conservadora com és la dels videojocs. Anant contra corrent, i desafiant els preus sovint abusius de la majoria de propostes (el preu inicial d'un videojoc per a PS3 o XBox 360 ronda els 60-70€) algunes companyies ofereixen treballs d'excepcional qualitat a un. Sense trampa: el joc complet, ni publicitat oculta, ni pagaments amagats, ni subscripcions mensuals.Els guanys es generen a través de micro-pagaments opcionals. Però, atenció, i aquí ve el més important: podem comprar canvis estètics, com vestits o complements, però mai un avantatge sobre els jugadors que no realitzin aquestes compres. Així, mai un jugador que s'hi gasti molts diners tindrà prefèrencia o superioritat sobre un que no es gasti res. Un model just i que, paradoxalment, està donant a algunes companyies més guanys que amb el model convencional: Així, molts jugadors, després de disfrutar durant hores del joc de franc, agraeixen a les companyies el seu treball realitzant per pròpia voluntat les seves aportacions.I sense més preàmbuls, us deixem amb el tres primers videojocs de la sèrie:La proposta de Valve arriba amb excel·lents crítiques de la premsa especialitzada i de la comunitat, extrem al que rarament s'arriba. Ho fa després de, pulint detalls i afinant les mecàniques de joc. El que fou originalment un mod independent de Warcraft 3, ara fa 10 anys, ha acabat prenent personalitat pròpia i a hores d'ara presenta xifres impressionants: 4 milions d'usuaris únics mensuals i més de 300.000 conectats de forma simultània. S'acosta la batalla on-line definitiva.DOTA 2 és la continuació de Defense of The Ancients, l'esmentat mod de Warcraft 3 programat per l'anònim IceFrog (mai ha estat vist públicament) i finalment contractat per Valve a fi de desenvolupar la segona part del mateix. El model de negoci és exemplar: free to play, els jugadors gaudeixen de franc de tot el joc i poden efectuar pagaments per adquirir millores dels personatges, sempre estètiques.La mecànica del joc és bàsicament aquesta: dos equips de cinc jugadors lluiten en un mapa amb tres camins diferents (top, mid i bottom). L'objectiu és destruir la base enemiga, defensada per torres, en els extrems de l'escenari. Cada jugador encarna un heroi, que puja de nivell a mesura que mata enemics, pot comprar equipament que potencia els seus atributs, i posseeix unes habilitats de combat o màgiques úniques. El planter d'herois a escollir s'acosta al centenar i es complementen, de manera que es potencia el joc cooperatiu i la divisió de tasquest. La seva factura tècnica, apartat gràfic i sonor és excel·lent.El joc està disponible només a través de, la plataforma de Valve. Ho podeu fer fent clic aquí i escollint l'opció a la part superior dreta de la pàgina on hi diu "Instalar Steam". Steam és absolutament gratuït, tot i que es pot utilitzar per adquirir jocs en la seva immensa plataforma de distribució. Hi ha ofertes molt interessants. Podeu indicar les vostres dades bancàries o no, sense cap problema. Un cop instal·lat el client de joc, podeu descarregar DOTA2 fent clic aquí i us quedarà afegit a la biblioteca de Steam.En resum, DOTA2 entra dins la categoria de jocs fàcils de jugar però difícils de dominar. La completa ajuda ens farà agafar-li ràpidament la mecànica. Però les tècniques a utilitzar són infinites, cada partida és diferent, i la profunditat tàctica està garantitzada. A més, DOTA2 es troba en constant evolució, amb actualitzacions pràcticament diàries. Un títol que ofereixi que pot amenaçar seriosament la nostra vida sociat. És el nostreUn FPS (First Person Shooter), per als que no ho conegueu, és el típic joc de disparar en primera persona. Un bon exponent en la seva modalitat gratuïta és aquest frenètic Blacklight Retribution, de Zombie Studios, disponible en consoles i en PC. No compta amb una modalitat per a un únic jugador, tota la seva mecànica està encarada alEls principals arguments d'aquest títol són la notable qualitat visual (utilitza l'inacabable Unreal Engine 3) i les capacitat de personalització, ja que podrem modificar el nostre personatge i armament com en pocs jocs hem experimentat. La quantitat d'armes i mapes que podem descarregar és impressionant. Recentment, el títol ha rebut una expansió anomenada Onslaught, on haurem de sobreviure a inacabables onades de zombis.L'ambientació d'aire cyberpunk és un altre encert, en un joc que ens submergeix en atmosferes fosques i zones industrials molt creïbles, amb físiques rendint a bon nivell. El disseny dels escenaris està pensat per al combat directe i obert a diferents alçades. El gameplay és frenètic, no hi ha descans, i la banda sonora hi contribueix plenament amb ritmes intensos. Al finalitzar una ronda, se'ns fa obsequi de punts d'experiència, que podrem gastar en millorar el nostre equip, tot i que també podrem utilitzar diners reals per comprar elements.On destaca especialment Blacklight Retribution és en el seu. Ja des de les dues primeres hores de joc s'aprecia que els nois de Zombie Studios han posat especial atenció en fer que aquesta sigui una proposta molt ben equilibrada. No és un joc que innovi en res, i se li pot tirar en cara poca personalitat. Però el que fa, ho fa molt bé: es troba, sense cap mena de dubte, entre els millors FPS online en PC de l'actualitat. I de franc. El podeu descarregar des d'aquí Wing Commander ha estat undurant els anys 90, de la mà del mític Chris Roberts. Segueix avui en dia com a màxim exponent del gènere, amb permís, potser, de la saga X-Wing. Gairebé dues dècades més tard, tenim l'oportunitat de rememorar aquelles frenètiques batalles intergalàctiques. Torna Wing Commander.Hem d'advertir-vos: no es tracta d'un joc pròpiament dit. La versió que ens ocupa s'ha construït a partir d'una, alliberat l'any 2002, i amb el que s'ha intentat recrear amb la màxima fidelitat l'experiència Wing Commander. Creiem que ho han aconseguit, tot i que, especialment en els menús i en els gràfics. No pas en la diversió. Aquesta modificació, a més, afegeix nous continguts i millora l'apartat tècnic de l'original.L'acció ens situa en la línia temporal de Wing Commander 3, i ens permetrà enfrontar-nos als Kilrathi. Ja està disponible la primera campanya, titulada "The Darkest Dawn", amb més de 50 missions de combat espacial, escolta de combois, infiltració, persecució de naus i altres aventures siderals. Us el podeu descarregar fent clic aquí . A la part inferior de la pàgina hi trobareu una llista de servidor des d'on obtenir el joc. Ideal per fans de la simulació espacial o per nostàlgics de Wing Commander.