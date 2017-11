Pòquer de dominadors: Chrome, Android, Windows i Google

Aquesta notícia es va publicar originalment el 03/07/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Al web des'hi poden trobar, de forma pública i gratuïta, estadístiques mundialsde diversos paràmetres tecnològics. Les dades que analitzem a continuació provenen d'aquesta font i(d'abril a juny del 2013).L'hegemonia de Chrome és important a gran part del planeta. En verd podeu veure les zones on el navegador de Google és el més utilitzat. Pràcticament domina tot Amèrica, Àsia i Europa, amb les notables excepcions de Xina i Estats Units, on destaca encara Internet Explorer, i Alemanya, Polònia, Àustria i alguns països europeus on predomina Firefox. Per contra, a l'Àfrica està més repartit, Firefox s'hi emporta la palma, seguit per Internet Explorer i Chrome.Cap sorpresa en aquest apartat en pel que fa al sistema operatiu, almenys en el sistema: Windows domina còmodament. En concret, la versió 7 del sistema de Microsoft s'emporta la palma en gairebé tots els països, seguit de XP i molt per sota, Windows 8, que està tenint una progressió massa lenta. El sistema operatiu de Mac, OSX, té una distribució molt diversa, passant del segon lloc en alguns països com els Estats Units, a presències residuals a llocs com l'Àfrica.

Sistema operatiu Mòbil: Android al capdavant, seguit per IOS



El sistema operatiu de Google aconsegueix endur-se la part més gran del pastís: domini absolut a l'Àsia i Amèrica Central i del Sud, predomini a Europa i repartit per Àfrica. En canvi, IOS, el sistema operatiu dels dispositius d'Apple, domina a Nord-America, Austràlia, França i Regne Unit. Destacable el domini de la plataforma Series 40 de Nokia, i que aconsegueix imposar-se en mercats emergents: a bona part de l'Àfrica, Índia i Pakistan.Res de nou, tampoc. Google s'emporta per davant tot el que troba. Domini absolut en tot el món, molt per davant de la resta, excepte en el cas de la Xina, on s'utilitza més Baidu.Fins aquí la nostra comparativa d'aquests cuatre paràmetres, però en podeu trobar molts d'altres al web de StatCounter, juntament amb filtres, paràmetres diversos i opcions de descàrrega molt interessants. Us recomanem donar-hi una ullada si us interessen les estadístiques a nivell mundial.