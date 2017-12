Fruita tatuada

14:52 Rafael Hernando veu les llistes independentistes «plenes de zombies». El portaveu del PP al Congrés veu encertada la retirada de l'euroordre de detenció contra Puigdemont.

14:46 ANÀLISI Puigdemont pot tornar a Catalunya?: els efectes de la retirada de l'euroordre. El perill de detenció del president i els consellers a l'exili no desapareix després que el Suprem hagi retirat l'ordre de detenció.

13:12 Iceta aplaudeix la decisió del Tribunal Suprem de retirar l'euroordre de detenció sobre Carles Puigdemont i els consellers, i recorda al president que "té cita amb la justícia espanyola". El candidat del PSC considera que és "una bona notícia" perquè "permet normalitzar les coses".



13:07 Carles Mundó: «La justícia espanyola, abans de posar-se vermella, ha retirat l'euroordre». El conseller excarcerat assegura en un acte a la presó Model que el 155 és "una anomalia, una imposició i un abús de dret”. Per Sara González.

12:41 Rull i Turull, als presos polítics: «Us traurem d'aquí». Els dos consellers, que van sortir ahir de la presó d'Estremera, es comprometen a no parar fins que surtin tots els presos en llibertat. Per Oriol March.

12:31 Arrimadas ataca el PSC amb l'espantall d'un nou tripartit. La líder taronja demana a Iceta que rebutgi la possibilitat de tenir Oriol Junqueras de vicepresident i afirma que l'objectiu del 21-D és tenir un escó més que els independentistes. Informa Pep Martí.

12:29 Rull i Turull tornen a primera fila: «No ens han aconseguit humiliar». Els dos consellers, que van sortir ahir de la presó d'Estremera, es comprometen a no parar fins que surtin tots els presos en llibertat. Relaten els patiments viscuts arran del tracte de certs funcionaris de presó. Informa Oriol March.

12:25 Marta Rovira: "Hem après que l'estat espanyol esta disposat a quedar aïllat internacionalment, a posar-se vermell, perquè no vol utilitzar la democracia per resoldre la discrepància política"

12:21 Carles Mundó assegura que la "normalitat" a Catalunya no es recupera amb el 155 perquè es tracta d'una "anomalia, una imposició i un abús del dret sobre els ciutadans"

12:19 Carles Mundó ironitza en un acte a la Model: "Es fa una mica estrany que l'endemà de sortir de la presó el primer que faig és tornar-hi"

Carles Mundó, amb Marta Rovira i Alfred Bosch a la presó Model Foto: Sara González

11:53 Inés Arrimadas diu qué serà "la presidenta de tots els catalans" i que "els independentistes no tenen més que oferir que el victimisme judicial" en roda de premsa a l'agència Efe; informa Pep Martí.

11:51 Tot a punt a l'edifici Imagina de Barcelona per la roda de premsa conjunta de Josep Rull i Jordi Turull. Junts per Catalunya aprofita l'escenari de l'arrencada de campanya per acollir la reaparició dels dos consellers.

11:14 ÚLTIMA HORA El Suprem retira l'euroordre de detenció sobre Puigdemont i els consellers. L'antiga instructora del cas, la jutge Lamela, va imputar-los els delictes de rebel·lió, sedició i malversació pel referèndum de l'1-O i va reclamar el seu retorn a Espanya.

11:12 Els 110 casos de repressió contra la llibertat d'informació derivats de l'1-O. El Grup Barnils recopila agressions, denúncies i censura contra els mitjans de comunicació entre 6 de setembre i l'1 de novembre de 2017.

11:02 Els consellers Jordi Turull i Josep Rull, que ahir van sortir de la presó d'Estremera, s'incorporen al comitè de campanya de Junts per Catalunya.

10:47 ÚLTIMA HORA La policia espanyola escorcolla l'Idescat per buscar documentació de l’1-O. Agents de paisà s'han presentat a la seu de l'institut d'estadística amb una ordre del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona.

10:40 Així és el votant del PP: creient, pensionista, de dretes i passa de la política i de TV3; radiografia a càrrec de Roger Tugas.

10:37 Albiol defensa un «acord sense complexos» amb Cs i PSC. El candidat del PP aposta en un esmorzar amb empresaris per aïllar Podem de qualsevol pacte: "representa caure del foc independentista a les brases del populisme".

09:24 Apareix un llaç groc al consolat espanyol de Florència; informa Sergi Cámara.

Apareix un llaç groc al consolat espanyol de Florència; informa @SergiCamara pic.twitter.com/fvmoa0dFXO — NacióDigital (@naciodigital) 5 de desembre de 2017

09:15 La Generalitat intervinguda calcula un dèficit fiscal de 16.500 milions anuals. Recalcula a la baixa el dèficit del 2012, que era de 12.929 milions.

08:59 VÍDEO Josep Rull, arribant a casa, a Terrassa, des de la presó: «Ens han volgut humiliar però les nostres conviccions són granítiques». El conseller assegura que "ningú no podrà empresonar mai la voluntat d'un poble", i insta a seguir lluitant per aconseguir la independència.

08:58 VÍDEO: La campanya arrenca a Tarragona amb càntics entre el bloc sobiranista i el del 155, informa Jonathan Oca. ERC, JuntsxCat, Catalunya En Comú-Podem i C's i PSC han penjat el primer cartell electoral a l'últim tram de la Rambla Nova. El PP i la CUP han apostat per iniciar el període electoral des de Reus.

08:03 PORTADES «Junqueras seguirá en prisión para que no lidere más actos violentos», a l'«ABC». Recull de les portades dels mitjans catalans i espanyols de paper.

06:12 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: Campanya sense Junqueras. "Amb el seu líder empresonat, els republicans fan emergir nous lideratges al costat de Rovira com el de Mundó per fer valer les enquestes", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són protagonistes la campanya del 36, els perfils electorals, la lluita de la Cecot a Foment, Rovira i Virgili i Josep Carreras.

00:42 El cap de llista del PP, Xavier García Albiol, ha tancat la seva intervenció a l'acte d'obertura de la campanya amb un "¡a por ellos!", un crit que es va fer famós quan el van cantar agents de la policia espanyola que es desplaçaven a Catalunya per aturar el referèndum.

00:33 Arrimadas i Rivera treuen pit pel CIS: «Queden 15 dies per poder guanyar». El partit taronja es fixa una gran participació com a element clau d'una possible victòria. Informa Pep Martí.

00:24 Rovira afirma que l'empresonament de Junqueras demostra que l'Estat vol «il·legalitzar» ERC. L'aparició de Carles Mundó eclipsa l'acte d'inici de campanya d'ERC per al 21-D. Informa Roger Font.



00:20 La CUP homenatja els «defensors de la democràcia» en l'inici de la campanya electoral. Carles Riera afirma que l'enquesta del CIS es pot equivocar, i recorda que aquesta campanya té unes "variables" que la fan totalment inestable. Informa Aida Morales.

00:18 El PP reivindica el 155 i es conjura per capgirar les enquestes. Xavier García Albiol apel·la el seu electorat a mobilitzar-se per guanyar l'"única enquesta veritablement important" del 21 de desembre. Informa Isaac Meler.

00:15 Mundó: «Cal joc net, exigim la llibertat de tots els candidats». El conseller de Justícia ha sortit aquesta tarda de la presó d'Estremera de Madrid després de pagar la fiança de 100.000 euros imposada pel Suprem.

00:11 Colau proclama que el procés «ha acabat». Xavier Domènech s'aferra al paper decisiu que li dona el CIS i reivindica que els "comuns" tenen "la clau per recosir" Catalunya tant en l'eix nacional com en l'eix social. Ho explica Sara González.

00:10 Puigdemont reclama guanyar a les urnes per forçar l'Estat a dialogar. El president de la Generalitat situa Iceta i Arrimadas com a candidats de Rajoy i situa els comicis com la segona volta del referèndum de l'1-O. Junts per Catalunya carrega amb duresa contra el candidat del PSC i sosté que hi ha més socialistes fora que dins del partit. Informa Oriol March.



00:01 La @cupnacional comença la campanya amb un homenatge a l'IES Jaume Balmes, un dels més afectats per la repressió de la policia espanyola https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/Xi2OtFNksu — NacióPolítica (@naciopolitica) 4 de desembre de 2017

23:59 EN DIRECTE Crits de "President" quan @KRLS Puigdemont comença la seva intervenció per videoconferència a l'acte d'obertura de campanya de @JuntsXCat https://t.co/fWA1l1suVs pic.twitter.com/vPBxED6fHo — NacióPolítica (@naciopolitica) December 4, 2017

23:54 Xavier Domènech: "Tenim la clau que pot desbloquejar la solució i obrir un nou temps de solucions, la clau que pot recosir el país".

Xavier Domènech, en l'arrencada de la campanya dels comuns per a les eleccions del 21-D Foto: Catalunya en Comú

23:47 Pilar Calvo i Joan Lluís Bozzo llegeixen els noms de tots els integrants de la candidatura de Junts per Catalunya i els 1.200 assistents esclaten quan es presenta el president Carles Puigdemont al so de "Si et va bé" de Sopa de Cabra.

23:47 Elsa Artadi, directora de campanya de Junts per Catalunya, carrega amb duresa contra Miquel Iceta: "No permetrem que frivolitzis amb els nostres presos. Hi ha més socialistes fora del PSC que dins del partit".