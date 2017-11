Present i futur dels videjocs

Aquesta notícia es va publicar originalment el 14/06/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Inauguració de la fira, el passat dia 10 de juny Foto: E3 Media

S'ha acabat l'E3 2013, la fira anual més important en el món dels videojocs. I ho ha fet deixant un reguitzell de novetats a quina més interessant. Algunes propostes són per als mesos immediats i equips, però moltes apunten a lesSense cap dubtedels últims anys, ja que assumeixen un canvi generacional, amb tot el que això suposa: nous sistemes, noves capacitats, millors gràfics. Millor experiència?Donat que els títols presentats són nombrosos, us hem preparat un recull dels més significatius, incloent-hi els vídeos de les demostracions, que us recomanem especialment.Uns dels màxims exponents de la nova generació, una franquícia que es caracteritza pel seu apartat tècnic capdavanter i la seva profunda immersió en un camp de batalla modern. El joc ja té data de sortida: El 31 d'octubre. I en aquest E3 hem pogut veure'n un nou inivell. Els adjectius es queden curts amb aquesta experiència, millor veieu el vídeo:L'estudi Suckerpunch s'està adaptant molt bé a la nova PS4, tal com ho demostra el seu proper projecte de la coneguda franquícia (aquesta seria la tercera entrega). Gran bellesa en els entorns, notable detall arreu i un moviment del jugador fluid i al servei d'una acció frenètica. El nou protagonista, Delsin Rowe, farà de les seves per un Seattle a la seva (nostra) total disposició, volant, llençant boles de foc i desencadenant el caos al seu pas.La gran obra de Polyphony Digital, i possiblement, el millor simulador de conducció (potser igualat amb els Forza Motorsport), ha deixat alguns detalls en aquest E3. Especialment un tràiler que deixa poc dubte sobre la qualitat d'aquest projecte, el més ambiciós de Kazunori Yamauchi. I ho farà en principi per a. Aquest videojocde la veterana consola de Sony. Motor de físiques totalment renovat, profund tractament de l'aerodinàmica, nous esquemes de suspensió i comportament dels pneumàtics, potent motor de renderitzat HDR,diferents... veieu-ne una prèvia:A finals d'any el cercle es tancarà amb aquesta segona entrega, després dels fets en la seva primera entrega i en els DLCs posteriors. Hi podrem veure el destí del nou Dràcula i antic Belmont. Els nois de Mercury Steam han disposat per a aquesta segona part de més llibertat i equip tècnic, i el protagonista comptarà amb noves armes i recursos per encarar la seva nova i fosca aventura.Aquest és un dels jocs més esperants per els amants del rol d'acció en particular, i dels reptes difícils en general. Les dues primeres obres de FromSoftware (Demon's Souls i Dark Souls) no van deixar indiferent a ningú, gràcies a la seva elevada dificultat i excel·lent ambientació. Un concepte de rol que veurà assegurada la seva continuïtat amb la nova entrega de la saga. Apareixerà en PS3, Xbox 360 i PC el proper mes de març del 2014. Aquí en teniu un aperitiu. Molt prometedor:Un dels. El retorn d'un dels grans del món dels videojocs, Solid Snake, i d'una saga mítica, Metal Gear. L'obra mestra d'Hideo Kojima es reinventa i torna al seu estil més pur i tradicional, deixant de banda experiments futuristes i prometent un guió excepcional, fosc i complex, marca de la casa. Com podem veure al tràiler, amb un Snake en plena acció d'infiltració a l'Afganistan. Apareixerà tant en les consoles actuals com en les noves. I les expectatives, com veureu, són immillorables:En aquesta nova iteració de la franquícia, Desmond Miles cedeix el protagonisme a un treballador d'Abstergo. Ubisoft ens situa en aquesta ocasió a la selva i costa caribenya, a l'època dels pirates, però amb les mateixes dinàmiques de sempre. Disponible per PS3 i Xbox 360.En aquest E3 hem pogut veure la segona part d'un dels millors jocs d'estratègia en temps real de tots els temps. Rome torna amb una millorada gestió de les unitats i milers d'opcions de fortificació i construcció. Disponible per a PC a partir del 3 de setembre, podeu fer-ne un petit tast en el tràiler que us adjuntem:Bethesda ha plantejat aquest videojoc com una gran aposta, amb molts anys de desenvolupant a l'esquena i un equip que reuneix els seus programadors més veterans. Embarcar-se en un joc de pagament mensual, és una aposta arriscada actualment, però la qualitat que l'estudi aporta a les seves obres és indiscutible. El punt de partida: un retorn a Tamriel amb el món dividit sota tres bàndols que lluiten pel seu control. En gaudirem en PC i en les consoles de nova generacióUna de les poques novetats que no es basen en una anterior franquícia, i una de les que presenten millors credencials. Ubisoft ha ofert en aquest E3 un nou gameplay de més de sis minuts de les peripècies del hacker informàtic Aiden Pearce. Una mica d'aire fresc al panorama actual dels videojocs, una aventura original i immersiva als carrers de Xicago.I finalitzem amb una saga que s'ha guanyat a pols estar entre els millors. En la seva tercera entrega, la sèrie dedicada al cavaller fosc manté intacte el seu fantàstic motor, que tan bon resultat ha donat, així com molts components de l'aventura. Els canvis que Warner Bros hi ha aplicat van encarats principalment al tipus d'enemic i a la mecànica de combat i d'experiència, així com a renovar el contingut i la història. I és que si quelcom funciona, millor no tocar-ho massa.