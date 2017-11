Fibra òptica o 4G, l'incert futur

Aquesta notícia es va publicar originalment el 14/06/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Cable per a connexions de fibra òptica Foto: Ministerio TIC Colombia a Flickr

En menys d'una setmana podré contractar -per fi- la connexió de fibra òptica de Movistar. Després de més de cinc anys amb connexions ADSL que, per la distància a la central i l'estat de la instal·lació que arriba pel carrer, no podia optar a més de 3Mbps. Una xifra que potser m'hauria impressionat deu anys enrere, quan encara tenia 512Mb a casa. Però és que fa cinc anys, en un altre indret gironí, tenia una connexió molt més ràpida amb Ono i la fibra òptica.Així que no tenia massa opcions: la instal·lació de "coure" era la que era, escollís la companyia que escollís. Per tant, vaig optar per una ADSL d'aquelles que anuncien de "fins a 20Mbps", que sorprenentment, era més assequible que qualsevol ADSL de 6 o 10Mbps, i em vaig carregar de paciència.Ara bé, no tot són flors i violes: sí, podré contractar la fibra òptica. Però només amb una companyia, perquè sembla que això de revendre la xarxa a altres operadores per si volen fer elles alguna oferta no està de moda. De manera que, si m'interessés esperar alguna rebaixa, hauria de confiar que Vodafone o Orange, que aniran de bracet, o bé Ono, que és a Girona per haver adquirit la xarxa existent de Menta que no cobreix tota la ciutat, es decidíssin a donar cobertura al meu carrer.I aquest és el cas de tantes i tantes altres ciutats catalanes més enllà de Barcelona. Barcelona, on també hi haurà properament cobertura 4G. Tots som conscients que és la capital i és on hi viu la gent, però de vegades, una necessitat concreta beneficiaria més a un grup més reduït de persones ben planificada: si bé estem d'acord que el 4G (LTE) pot ser el futur de les comunicacions sense fils, precisament Barcelona és una de les ciutats que menys les necessita, perquè les connexions amb cable, en general, hi estan desplegades. Però en qualsevol indret del Baix Camp, el Solsonès o l'Anoia segurament hi ha molts usuaris i empreses que rebrien amb els braços oberts el desplegament, encara que fos en fase de proves, de xarxes de connexió sense fils d'alta velocitat per cobrir les mancances de les ADSL convencionals.I, malgrat tot, el desplegament de fibra òptica està pràcticament aturat -tot i que les operadores coincideixen en dir que és el futur. I el 4G arribarà en determinades ciutats de l'Estat espanyol, però a Catalunya només la veurem, d'entrada, a Barcelona. I ja ens han avisat que depenent del territori, la qualitat de la connexió dependrà de la cobertura i el número d'antenes, i podria veure's reduïda de forma important. De manera que ens tocarà continuar esperant.Però jo, a partir de la propera setmana, potser no hauré hagut de desconnectar i tornar a connectar el router més de cinc vegades en un sol dia perquè és incapaç de sincronitzar amb la central. I jo que ho necessito per la meva feina, no vull imaginar-me com ho viuria, per exemple, a Sant Boi de Lluçanès...