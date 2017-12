Qüestió de magnituds

Aquesta notícia es va publicar originalment el 06/06/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Tots sabem ja des de ben petits que la Terra és un minúscul punt en la immensitat de l'Univers. Però costa d'imaginar, oi? La visualització que us portem us ajudarà a entendre-ho de forma intuitiva i didàctica, alhora que espectacular. Com és de gran la Terra en relació al Sol? I el Sol en relació a altres planetes?A l'univers conegut hi ha més de 100 milions de galàxies, de les quals la Via Làctia n'és només una. Això per començar. I si comparem visualment la Terra o el Sol amb alguns estels de magnituds formidables, la diferència és impressionant.El vídeo no és perfecte. Tot i que la NASA l'ha recomanat , també animen a debatre en aquest fòrum les inexactituds que la comparativa pugui tenir. Cal tenir en compte, entre d'altres consideracions, que la mida dels gegantins estels de la Via Làctia no es coneixen per observació directa, sinó per càlculs derivats de la seva brillantor, temperatura o distància percebuda.