Aquests dies s'està celebrant a Taipei Computex , la fira de tecnologia més important d'Àsia i on estem veient algunes novetats importants . Microsoft, evidentment, no ha faltat a la cita i ha presentat una actualització del seu sistema operatiu Windows, concretament la 8.1. Valdrà la pena o passarà sense pena ni glòria? Anem a veure-ho.«Hem escoltat, hem après i hem donat una resposta». Amb aquestes paraules va obrir Tami Reller, responsable financera i de màrqueting de Microsoft, la primera demostració en detall del nou Windows 8.1 a la fira de Taipei. Sembla que ho han fet. Però que ningú s'enganyi., gratuïta per als que tinguin Windows 8. Us deixem uni després passem a comentar algunes funcionalitats interessants:Concretament, un botó d'Inici. És la prova més palpable que a Microsoft s'han escoltat la comunitat. Tot i que a mitges. El botó d'Inici, eliminat de la versió 7 a la versió 8 del sistema operatiu, torna a estar present a la 8.1, tot i que el podrem activar i desactivar. Però no tindrà el mateix comportament que en els anteriors Windows: fent-hi clic ens portarà a la pantalla d'inici.Windows 8.1 reprèn el concepte gairebé perdut de finestres múltiples, però a l'estil Modern UI, és clar. Si tenim un programa en pantalla i n'obrim un altre, la pantalla quedarà dividida, de forma que els podrem tenir els dos obertsSi actuem en qualsevol de les dues finestres, la, o sigui, es destaca la mida de la que estem utilitzant. Per exemple, a l'obrir un correu. Cada aplicació podrà tenir múltiples finestres, de forma que podrem tenir dos webs de forma simultània.Les. Així, aplicacions com El temps poden mostrar informació de ciutats diferents i la previsió dels propers x dies. Calendari, per exemple, informarà de les activitats enregistrades per a tot un dia. Les aplicacions de tercers, com Twitter, també podran mostrar informació addicional. D'aquesta manera, la informació mostrada a la pantalla d'inici es veurà incrementada.Hi havia un automatisme pel qual cada vegada que instal·làvem una nova aplicació, aquesta quedava ancorada a la pantalla d'inici per defecte. Això convertia l'escriptori en un trencaclosques. A Windows 8.1, al instal·lar un nou programa apareixerà dins la vista general de Totes les aplicacions. L'escriptori esdevindrà més net: hi fixarem tan sols el que ens interessi.També s'ha afegit la possibilitat d'organitzar les miniatures seleccionant-ne diverses a la vegada.Aquesta pantalla, renovada a Windows 8.1, permetràmentre el dispositiu roman bloquejat. També podremsense haver de desbloquejar. A més, aquesta pantalla es pot convertir en unBàsicament, s'han incrementat: més colors i opcions diverses, així com la possibilitat d'incorporar fons de pantalla animats. Algunes d'aquestes opcions es traslladen a l'escriptori tradicional, facilitant la coherència visual entre ambdues pantalles.Windows 8.1 ha resolt un tema important, que és el de. A través del compte únic de Microsoft podrem emprar aquesta funcionalitat amb diferents graus de profunditat i podrem disposar de la mateixa pantalla d'inici, mateixes aplicacions i mateixa configuració en diversos equips que facin servir el mateix compte.Com era de preveure, SkyDrive guanya protagonisme a Windows 8.1, que disposarà d'un motor sincronitzat pensat en exclusiva per ell. Notarem un guany en flexibilitat si estem habituats a utilitzar aquest servei d'emmagatzematge, amb opcions com descarregar tot el contingut de forma local o integració amb l'explorador d'arxius i aplicacions de Windows 8.1, entre d'altres.Es confirma l'estrena d'IE 11 juntament amb Windows 8.1. La propera versió del navegador, en imparable declivi davant Chrome o Firefox, inclou fitxes, pestanyes il·limitades i subcarpetes a favorits, a més d'altres característiques que ja analitzarem en un tema apart dedicat al navegador de Microsoft.L'eina de cerca s'ha potenciat a Windows 8.1. La concepció és la d'una, amb la qual podrem localitzar informació a arxius, SkyDrive, configuracions, aplicacions i és clar... en webs.Les cerques a partir d'ara seran globals, utilitzant recursos locals i d'Internet, incorporant l'ús d'aplicacions específiques per tractar la informació. Per exemple, si cerquem quelcom inclòs a la Wikipedia, al fer clic sobre l'enllaç s'obrirà l'aplicació de la Wikipedia, en lloc del web. En cas d'una pel·lícula, podrem veure el tràiler, música o imatges.Darrera de tot està, com no podia ser d'una altra manera,, el cercador de Microsoft. Atenció: no serà només el cercador per defecte, serà l'El teclat en pantalla i les seves funcions milloren a Windows 8.1, amb petits canvis per una millor experiència d'usuari. El panell de control també experimenta un rentat de cara, assumint més protagonisme, especialment en facilitar les configuracions en equips portàtils.A Windows 8.1 notarem una millora i augment en les aplicacions de sèrie del sistema operatiu. Especial menció a Xbox Music, que millora considerablement el rendiment, i tres aplicacions noves com. Aquesta última tindrà una útil opció de mans lliures per no embrutar la pantalla si estem en plena feina davant dels fogons. Per últim, l'aplicació de la càmera inclou suport de panoràmica completa, ambCom sempre, fa falta veure el sistema operatiu en la pràctica. Però d'entrada, les millores són substancials i interessants. Cap revolució, però són millores gratuïtes incloses en una versió que evoluciona de forma coherent la proposta inicial de Windows 8. Podríem entrar en si ens agrada o no el (ja no tant) nou Windows 8, però seguint fidel al seu trencador estil (en relació a anteriors Windows, del 7 cap avall) podem dir que. S'acosta més, probablement, al que Windows 8 hauria d'haver estat.Ara bé, això no ens ha de fer perdre de vista un detall important:(entre els lectors de Nació Digital, només l'utilitzen un 4% del total ) i la gran majoria d'usuaris encara no han fet el pas. Microsoft segueix ferma (com no podia ser d'altra forma) en la seva aposta per Windows 8, però sembla que els usuaris, de moment, no confien plenament en aquesta aposta. Veurem si Windows 8.1 serveix per invertir la tendència.