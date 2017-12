Arriben els nous processadors Intel

Aquesta notícia es va publicar originalment el 05/06/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Presentació dels nous processadors a la Computex 2013 de Taipei Foto: sam_churchill (Flickr)

Comparativa entre l'anterior generació d'Intel Core (esquerra) i la nova (dreta)

Els nous processadors permetran resolucions que pocs monitors actuals suporten

Per fi va arribar el dia de la presentació de la nova família de processadors d'Intel, en el marc de la Computex d'enguany celebrada a Taipei. Els Intel Core «Haswell» arribaran als establiments amb els noms habituals d'i5 i i7, però suposen ja lad'aquesta família. Una renovació que presenta millores substancials i que, que apareguin muntant aquests nous processadors.Anem a fer un repàs de les característiques més importants:Haswell és, en aquesta ocasió, un «toc» a l'habitual model d'Intel. Això vol dir que mantenen el seu procés de fabricació a 22 nanòmetres i es centren en evolucionar l'anterior arquitectura (els anomenats Ivy Bridge, que eren un «tic», és a dir, una millora en la tecnologia de fabricació que va permetre construir transistors més petits).Punt important en els equips de sobretaula i crític en els portàtils. Intel treu al mercat uns models de processadors que busquen reduir el consum, pensant especialment en equips portàtils i tauletes. La promesa: arribar a les 9 hores en reproducció de vídeo, per exemple.Així, les bateries dels portàtils amb aquests nous xips duraran més essent les mateixes, pel simple fet de portar un processador més avançat. En teoria, amb les xifres a la mà, l'autonomia d'un Macbook Air, per exemple, podria passar de 6 hores a 9.En aquest aspecte, Intel ja ha presentat la nova amb un nom propi que busca diferenciar-se:Els gràfics d'Intel, al ser integrats amb la CPU, sempre han patit (fins ara) un rendiment molt baix en comparació amb les solucions dedicades (és a dir, CPU per una banda i gràfica per una altra). Sembla que aquesta diferència de rendiment, amb Haswell, s'escurçarà i oferirà unes prestacions correctes per a l'usuari mitjà. Fins hi tot podrem fer córrer alguns videojocs de forma raonable.Arriba en dues versions, Iris i Iris Pro. Com a característiques principals hi trobarem DirectX 11, OpenCL 1.2 i OpenGL 4.3 i suport per resolucions 4k . Es podrà conectar a 3 pantalles de forma simultània.Pel que fa al rendiment, Intel afirma haver, tot i que d'altres unitats també gaudiran d'un increment important del rendiment gràfic.L'arquitectura que utilitzarà la nova família de xips per connectar-se a les plaques bases canvia. Es tracta del. La primera repercussió que tindrà aquest fet és que els nous processadors no seran compatibles amb les plaques base amb anteriors arquitectures. Un fet habitual, però no per això menys molest per a l'usuari final.Per aquesta generació, Intel ha ampliat la seva gamma de processadors per cobrir tot el mercat.Així, trobarem els Intel Haswell, començant pels i7 (els més potents) i passant pels i5, en 4 famílies distingides en la denominació per una lletra:- K, desbloquejats de fàbrica per realitzar overclocking.- R, amb els gràfics Iris Pro 5200 més potents.- S, de consum moderat.- T, els de menor consum13 models en total als que més endavant s'afegiran els més modestos i3.En el, la gamma també inclou quatre famílies amb les corresponents denominacions:- H, els més potens, amb 4 nuclis (8 fils) i gràfics Iris Pro 5200.- M, models centrats en la CPU i no en la GPU, amb 2 i 4 nuclis i HD Graphics 4600.- U, de dos nuclis i gràfics Iris 5000 per a Ultrabooks .- Y, amb un consum baixíssim i destinats a Ultrabooks i tauletes.Seduiran les novetats als usuaris? El canvi amb l'anterior generació sembla prou significatiu, potser el més substancial de les últimes generacions, però falta veure com es comporten els nous equips en la pràctica. Ben aviat el mercat es veurà inundat amb els nous Intel Haswell i podrem donar el veredicte final sobre aquesta tecnologia.