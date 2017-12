Així és la Xbox One

Aquesta notícia es va publicar originalment el 22/05/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Sense esperar l'E3, Microsoft ha mostrat la seva nova Xbox al món i ha detallat les seves especificacions. La consola no ha perdut, com podreu comprovar, la seva espectacularitat tècnica. El repte era gran: escollir un hardware prou adequat per garantitzar un cicle de vida tan llarg com el de la seva predecessora, la Xbox 360.Els de Redmond s'han decidit per centrar el hardware en una(una versió del seu processador amb la nova arquitectura "Jaguar"). El processador és de, està fabricat en una escala d'integració de 40nm i funciona a 1,6Ghz, amb una caché de nivell 2 de 4MB. De la part gràfica s'encarrega una. Es completa amb unLa consola és, segons sostenen els responsables de Microsoft,a la Xbox 360. La nova GPU integra 10 vegades més transistors que la GPU de la seva predecessora.Un altre element important a mencionar són els. Com també succeïa amb les anteriors màquines,, de solvència contrastada. Aquí entra en jocs el Northbridge (que connecta CPU, GPU i memòria, entre d'altres) i el Soutbridge (entrada/sortida de dades, xarxa GbE, conectivitat WIFI Direct, mandos, ports USB 3.0, disc dur, etc).La novetat serà la inclusió d'unaamb suport per discs de 50Gb. Després del fracàs en l'aposta pel malaguanyat HD-DVD amb la Xbox 360, el format inicialment impulsat per Sony presenta moltes més garanties de futur.En la presentació, Microsoft va voler deixar quelcom clar. El reconeixement de veu serà molt important en la nova consola, ja que per exemple, amb una ordre de veu es podrà encendre la màquina.Un cop en marxa, hi ha una sèrie de comandes per activar diferents opcions de la consola, amb una forma de saltar entre aplicacions clara i senzilla. Tot això destinat a evitar l'ús del comandament i a enriquir l'experiència d'usuari. Durant la demostració es va poder comprovar que el salt entre tasques era instantani i eficient.Una novetat en aquest sentit fou l', mitjançant el qual és possible mostrar dues aplicacions a la vegada. Per exemple, una pel·lícula a una banda, i una finestra d'explorador en l'altra.també vindrà instal·lat de forma nativa en la consola, i en tot moment oferirà la possibilitat de realitzar trucades i rebre notificacions.Poc sentit té una presentació d'una màquina de jugar sense el degut acompanyament de títols. Però les notícies es coneixeran durant la fira E3. Durant la presentació de la Xbox One es van poder veure demostracions de diversos jocs, però el gruix de novetats haurà d'esperar.Així, Microsoft va anunciar una aliança amb Electronic Arts i va donar un avançament amb quatre jocs esportius: FIFA 14, Madden NFL 25, NBA Live 14 y UFC. Altres jocs que inauguraran el catàleg de la màquina seran Forza Motorsport 5, Quantum Break i una nova iteració de la franquícia CoD,Els responsables de Microsoft van destacar que, en aquest aspecte, Microsoft Studios produirà, vuit dels quals originals per la nova XBox One.Altres aspectes, no menys importants:. Sobre els jocs de, pot haver-hi polèmica: cada joc estarà assignat a un compte Xbox, i si volem utilitzar un joc ambUna de les claus d'Xbox One serà laen totes les consoles de Microsoft. Aquest perifèric ara serà essencial i part integral de la plataforma, segons els de Redmond. Els desenvolupadors podran a partir d'ara decidir si ofereixen suport a Kinect sabent que tots els usuaris de la consola podran aprofitar-ho.La nova càmera integrada al nou sensor Kinect, que ha canviat de disseny, ofereix enregistrament dei un 60% més d'angle visual. També pot capturar vídeo a 60fps i oferirà una precisió sense precedents, capaç per exemple deTot i que ja és una funció habitual en sistemes operatius convencionals, aquesta possibilitat encara no havia arribat a les consoles:. Les noves Xbox comptaran amb cert nivell de multitasca: per exemple, serà possible executar diversos jocs i aplicacions al mateix temps, però estant únicament una activa en pantalla.Es pretén que la consola sigui la reina del nostre saló. Per això la consola comptarà amb un ampli catàleg en àudio i vídeo, potenciat amb la inclusió d'unque permetrà convertir la consola en un dispositiu on connectar altres aparells (sintonitzadors de TDT o TV per cable). També s'inclourà una guia de programes per conèixer laUn altre aspecte a destacar, especialment després de la polèmica generada, és que. Un detall tranquilitzador per a molts. Tot i que, curiosament, la decisió final sobre aquest punt recaurà sobre l'empresa desenvolupadora del joc.La consola estarà disponible a nivell global en els propers mesos. No s'ha concretat cap data. Probablement sigui a finals d'any, coincidint amb les vacances de Nadal.Microsoft tampoc no ha ofert dades sobre el preu, però de ben segur coneixerem aquesta xifra properament.