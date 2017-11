Els interrogants de la tecnologia

Aquesta notícia es va publicar originalment el 13/05/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La situació no és nova: ens trobem amb molts nous invents -ens fixarem en l'àmbit tecnològic- i amb una societat que avança a un pas més lent que l'arribada de noves idees i propostes. Unes propostes que, en molts casos, ja comencen a ser una realitat, però per desconegudes o molt ràpides arriben en un món ple de buits legals i de preguntes sobre l'ètica de fer-ne ús.Tenim molts exemples. Les Google Glass podrien ser-ne un: estem disposats a viure en un món on algú pugui gravar el què vulgui sense ser vist? Si tots portem unes ulleres així, i són "obertes" -de manera que es poden modificar fàcilment les seves funcionalitats-, qui ens assegura que algú que aparentment mira al voltant no ho està enregistrant tot? Potser només és qüestió d'acostumar-s'hi, o potser caldrà trobar la tècnica per evitar l'ús de certs aparells en determinats espais.De fet, les impressores 3D es troben en un espai semblant. Poder disposar de qualsevol model descarregant-lo des d'internet ja ha portat a les primeres polèmiques: el cas d'una arma que ha estat retirada però el model del qual seguirà distribuint-se per xarxes P2P en pot ser un cas. Però no hauríem d'oblidar que, a més, unes impressores així podrien ajudar molt en el dia a dia de determinats col·lectius. Per tant, s'ha de trobar l'equilibri, potser amb mitjans tecnològics o amb legislació específica.Però les novetats no afecten només a l'ètica o la legalitat: molts models econòmics estan lligats als avenços tecnològics. Pot ser el cas de les operadores i les seves ofertes d'Internet al mòbil: fins ara, els plans es basaven en xarxes planificades abans que els terminals intel·ligents es fessin tant populars. Ara, amb l'arribada del 4G, pot arribar un moment en què una bona cobertura faci innecessàries les connexions ADSL o de fibra a la llar. Ho permetran les operadores? O invertiran calculant quines pèrdues pot dur-los cada nou desplegament?Estem veient moltes novetats en l'àmbit de la tecnologia. Però hem de ser capaços de discernir de quins en podem treure noves utilitats i dirigir l'atenció cap a la normalització d'aquelles que ens puguin resultar útils. Només d'aquesta manera es podrà garantir que no neixen projectes pensats únicament per usos fraudulents o que estem avançant cap a carrers sense sortida, on nosaltres mateixos no sabrem ni com tornar enrere.