Chrome, el navegador que més utilitzeu

Aquesta notícia es va publicar originalment el 10/05/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Foto: Adrià Costa





I durant la realització de l'estudi ens hem trobat amb algunes dades prou indicatives. Per exemple, un 42% dels 2,4 milions de visites registrades a l'abril es van fer des de Chrome, un 15,1% des de Firefox i només un 14,8% des d'Internet Explorer, per darrera de Safari, que combina visites d'ordinador i de dispositius mòbils i tauletes. I dins del navegador de Microsoft, a parts gairebé iguals, les versions 8 i 9 amb un 37%, la versió 10, la més nova, amb un 14% i la 7 amb un 10%.



Visites mòbils







De totes les visites del mes, un 75% es van fer des d'un ordinador, mentre el 25% restant va arribar des de terminals mòbils (telèfons i tauletes). Per marques -d'entre les que va poder registrar Analytics-, la més utilitzada seria Apple (44% de les visites mòbils) seguida per Samsung amb un 23%, Sony amb gairebé el 10% i Blackberry i HTC situats al voltant del 3%. Per sistema operatiu, però Android supera lleugerament iOS: el de Google suposa un 52% de les visites, mentre iOS es queda al 43%. Per darrere hi ha BlackBerry amb un 3,7%, i altres fabricants de terminals sobretot Android, amb Nokia i el sistema operatiu de Microsoft, Windows Phone, també en xifres molt baixes. Dins dels mateixos dispositius amb Android, es pot comprovar que Samsung n'és el principal fabricant.

Windows, al capdavant



Si busquem el sistema operatiu de les vistes combinades, podem veure que, evidentment, queda per davant el Windows, amb un 66%. El segueix Android (12,6%), iOS (10%), MacOS (7%) i altres distribucions de GNU/Linux (2,3%). D'entre els usuaris de Windows, es pot veure que la versió 7 encara és la més utilitzada (60% dels Windows), seguida del ja antic XP (27%). El Windows 8 encara arriba a pocs usuaris, només un 4%, i és superat fins i tot pel Windows Vista, del que n'arriben aproximadament el 10% de visites d'usuaris del sistema operatiu de Microsoft.

Android i la fragmentació



Respecte a les visites d'Android, la versió més utilitzada és la 2.3 (Gingerbread), amb la meitat dels usuaris d'Android. L'actual 4.2.1 JellyBean no arriba ni a l'1%, mentre la penúltima versió (4.1 JellyBean) es situa al 16%, i la 4.0 Ice Cream Sandwich manté encara un 23%. Ja hem parlat, i molt, de la fragmentació d'Android i la manca d'actualització per part dels fabricants. I estudiant les resolucions de pantalla, també ens hem pogut fixar que d'entre les més petites -les de mòbil-, en destaquen les pantalles amb resolucions més aviat baixes, de terminals que, segurament, no s'actualitzen massa sovint per part del fabricant.



Resolucions de pantalla

Fixant-nos en la resolució de pantalla, no hi ha gaire sorpreses: la majoria són ja panoràmiques, d'amplada variable i amb 768px d'alçada en la majoria dels casos. Tot i això, gairebé un 10% de les visites ja arriben a una resolució de 1280x1024.



Operadores

Per operadores, en xifres aproximades, Telefónica (Movistar) és la del 50% dels usuaris. Per darrere, Orange i Jazztel tenen xifres semblants que estan al voltant del 10%, seguides d'altres opcions com Vodafone o Ono, que no arriben al 5%. També hi hem pogut veure gairebé 10.000 visites que han arribat des d'adreces IP de xarxes com Guifi.net.

Amb aquestes dades, hem pogut fer una fotografia genèrica de les tendències dels visitants a nivell de perfil tecnològic. Un perfil que, amb el temps, mostra una forta tendència a mostrar un número cada cop més gran de combinacions diferents, tant per l'augment de visitants amb el pas del temps com per l'aparició al mercat d'aparells cada dia més diversos i amb més opcions. A més, amb dades així també podrem complementar l'anàlisi de moltes notícies a partir dels costums dels nostres lectors.

Si heu accedit a través del web del Canal Digital, us heu pogut adonar d'alguns canvis que estem provant darrerament. Per fer-los possibles, un dels passos que hem seguit és la realització d'un estudi de tendències i costums dels lectors del Grup Nació Digital, per veure quines n'eren les especificacions més generals.