Internet i els secrets

Aquesta notícia es va publicar originalment el 09/04/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Els més valents potser fins i tot ja l'han provat: s'ha filtrat una versió de proves de Facebook Home, anunciat la setmana passada i que arribarà oficialment a alguns terminals aquest divendres, coinciditn amb l'arribada de l'HTC First al mercat americà.La impaciència dels usuaris, però, no té límits. Falten tres dies perquè arribi de forma oficial i ja s'ha filtrat una versió de proves. Una versió que no se sap d'on ha sortit: és una filtració interessada? Facebook podria buscar, de retruc, que els usuaris expliquessin als fòrums quins problemes hi veuen, per ajudar a fer una última revisió. Per altra banda, però, publicar una versió amb errors sol ser contraproduent. Fet que també podria fer que, atribuint-ho a filtracions indesitjades, no hi hagués gaires més crítiques.La versió filtrada funciona als Google Nexus 4 i 7 -tot i que la companyia assegurava que no tenia encara preparada una versió per tauletes-. De totes maneres, diverses fonts com Mashable o l'orígen de la filtració, MoDaCo , asseguren tenir molts problemes amb aquesta versió: alguns es troben amb el telèfon gairebé inoperatiu i d'altres no aconsegueixen fer funcionar la missatgeria.A més, també cal tenir en compte, com a usuaris, el perill que suposa instal·lar-se aplicacions de les que no se'n coneix l'orígen. Si bé Android, per defecte, no permet instal·lar-les, no és difícil desactivar la limitació. Però llavors hem de ser conscients que potser l'arxiu apk que hem descarregat no és ni molt menys el què anuncia ser, i ens podríem trobar amb programari espia o el telèfon inutilitzat. Per tant, excepte aquells més atrevits i amb recursos per recuperar el terminal -i amb les dades ben controlades-, s'han d'intentar evitar versions de prova que no s'hagin publicat directament en algun canal oficial de la companyia que les desenvolupa.Mentrestant, a Facebook haurien de vigilar més qui pot filtrar el programari. O animar-se a preparar un programa de betatesters en condicions.