Google: comprar o construir?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 08/04/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Aquest cap de setmana molts mitjans americans s'han omplert d'un rumor que apuntaria a un presumpte interès de Google per comprar Whatsapp. Com sempre, al ser rumors s'han de prendre com a tal i no donar-los validesa fins que alguna font oficial ho confirmi o ho desmentixi. De totes maneres, quan arriben aquest tipus de notícies solen basar-se en mancances, com la que té Google en l'àmbit de la missatgeria.



Pels usuaris d'Android que l'hagin provat, el Google Talk, integrat al GMail i al mòbil, permet enviar missatges tant des d'un smartphone com des de l'ordinador, seguint la conversa, que és un dels punts que de vegades li trobo a faltar al Whatsapp. De fet, s'ha estat parlant darrerament també de la possible creació d'un sistema de missatgeria més global, que incorporaria tant les eines de Talk com els hangouts de Google+ i s'anomenaria Babbler. Fins i tot se li havia posat una possible data de presentació, al maig coincidint amb el Google I/O. Però com a bon rumor, de moment tampoc se'n sap gaire res més.



Però l'urgència podria fer que Google comprés Whatsapp? Google no sol comprar empreses grans o amb grans productes, al contrari, darrerament s'ha caracteritzat per adquirir projectes més concrets, però buscant el "talent" d'un equip o eina per integrar-los en els seus productes: és el cas de Sparrow o Snapseed. En el cas de Whatsapp, es tracta d'un producte amb una massa d'usuaris molt gran com per fer-hi aquest tipus d'experiments, i l'estratègia de Google no sol incloure comprar altres marques per mantenir-les: aquest cas actualment només el trobem a YouTube, perquè per antiguitat sembla que encara es mereix estar més enllà de dir-se Google+ Videos (i, a més, Google Video mai va funcionar com a tal).



Potser, però, tot això es confirma i Google fa un petit canvi d'estratègia. Però el cert és que si la companyia californiana de veritat vol promoure un servei de missatgeria, té l'oportunitat de fer-ho directament des del sistema operatiu Android -o amb aplicacions concretes- a partir d'eines de les que ja disposa (Google Talk, els hangouts...), que probablement si que seria interessant veure unides en una sola eina multiplataforma.



Però si sorgeixen rumors d'aquest tipus és, precisament, perquè els usuaris ja trobem a faltar una millor integració del servei de missatgeria de Google. Que faria bé d'afanyar-se abans que la missatgeria de Facebook Home sigui una alternativa massa seriosa entre els usuaris de terminals amb aquest escriptori, quan aparegui.