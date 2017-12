Els gràfics que vénen

Aquesta notícia es va publicar originalment el 22/03/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Qui més qui menys, dels que ens agraden els videojocs, ens vam quedarper la capacitat gràfica teòrica que va mostrar la nova ps4 . I no dic sorpresos perquè, al cap i a la fi, el món del PC, que sempre va per davant en tecnologia, ja fa temps que ha assolit i superat els nivells de potència gràfica mostrats per la nova joguina de Sony. Però és clar, no és el mateix, i els jocs de la consola pintaven, en principi, més que correctes. Aquí podeu veure una demostració tècnica del que podria moure:Però es capacitats mostrades per la nova, la GTX Titan, ja són figues d'un altre paner. Qui sap si esperonat per la càlida rebuda dispensada als gràfics de la nova consola, Jen-Hsun Huang, conseller delegat de nVidia, va mostrar en una presentació la potència del seu nou petit monstre. I aquesta sí que ens ha deixat més bocabadats. En aquest vídeo ho podreu veure. Un consell: si teniu pressa podeuLa capacitat per renderitzar i moure el rostre mostrat és absolutament espaterrant. En rigorós temps real, és clar. I només és una part del que ens queda per veure. I per venir. Però és clar, el preu de sortida d'aquesta gràfica, destinada a compatibles, és de 1000$. Per això al parlar de la PS4 us dèiem que no és el mateix. És una altra lliga...