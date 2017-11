El futur visita Barcelona

Aquesta notícia es va publicar originalment el 01/03/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El Mobile World Congress s'ha celebrat al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat del 25 al 28 de febrer Foto: Jordi Masachs

El mercat asiàtic té un pes molt important Foto: Jordi Masachs

Estand d'una operadora al Mobile World Congress Foto: Jordi Masachs

LG va exposar una gran taula tàctil que interactua amb els terminals que s'hi posen a sobre, entre d'altres Foto: Jordi Masachs

La projecció internacional de la fira omple alguns estands de tòpics que no contribueixen al reconeixement de la cultura catalana al món Foto: Jordi Maschs

És cert: no hem vist cap nou smartphone que ens hagi cridat prou l'atenció. Però és que elque aquest dijous va tancar les portes a Barcelona s'ha centrat en altres temes molt més globals.Potser per això, perquè els temes a tractar eren tants, els fabricants no han volgut mostrar apostes pel mercat més generalista, sinó posar les bases del futur de la vinculació entre tecnologia i comunicació. Són, en el fons, estratègies, tot i que un terminal com el Galaxy S4 hauria donat (encara) més prestigi a la fira. De totes maneres, un cop fet el recompte de visitants, no ha estat necessari; i s'haurà de veure si això condiciona realment la propera edició, doncs el perfil dels assistents no sembla que hi busqui específicament això.Una de les claus d'enguany ha estat el terme mercats emergents . L'altre, "entry-level phones" . Una combinació que podem entendre des de dos punts de vista, dels que tots dos són vàlids, segurament: per un costat, els països sobretottenen encara pocs usuaris respecte a la seva població. Això vol dir que són mines per les operadores, fabricants o generadors de continguts, i això econòmicament interessa a les companyies del sector. Per altra banda, si busquem un desenvolupament el més anivellat possible, s'ha d'intentar que la tecnologia pugui arribar arreu. I aquest és l'objectiu de les dades mòbils: tant fa on som, hem de poder accedir a la xarxa.Un dels missatges més escoltats és el que estem en un moment on hi ha d'haver amplis acords en la indústria per tirar endavant canvis profunds, a nivell social i econòmic. Les operadores demanen ladels fabricants de terminals, i aquests diuen que les operadores també han de ser conscients que hi han de posar de la seva part. Generadors de continguts, empreses, solucions OTT ( over-the-top , que no depenen de la infraestructura),... El missatge fins i tot s'extén quan es parla dei Ubuntu per mòbils: l'objectiu a curt termini no és el de recuperar inversions. De vegades, tampoc a llarg termini. L'objectiu ara és construir les bases d'una tecnologia col·laborativa. O, com a mínim, aquesta és la sensació que volen donar els principals actors del sector.Quan semblava que la clau del MWC eren els terminals, ens hem adonat que, en realitat, lai el desenvolupament de programari són la clau, ara, entre d'altres com prendre les mesures del mercat en tots els sentits. El futur tendeix a implementacions tant transparents com sigui possible: nous tipus de dispositius que requereixen menys accions per part nostra -i es fan més coses sols- han de conviure amb el dret de qui l'utilitza a poder ser selectiu a l'hora de decidir què és completament automàtic. I el què no ho és, ha de poder-se controlar de la forma més ràpida i fàcil possible.El Mobile World Congress d'enguany o, com a mínim, el què n'hem pogut treure, pot tenir dues interpretacions que, segurament, mantindrem fins la propera edició. Per un costat, el fet que la majoria de novetats d'aquest any fossin en forma de conceptes ens podria fer pensar en undefinitiu de la fira, deixant de banda el fet de tenir ressò immediat per les presentacions de dispositius i donant importància als contactes entre professionals i a convertir-se en un espai de reflexió de la innovació. Per altra banda, però, tenint en compte la situació econòmica actual, també és probable que aquesta hagi marcat l'agenda dels agents més important (operadores, fabricants, desenvolupadors, ...), que a més de la innovació tecnològica necessiten trobaren l'àmbit econòmic.Així, doncs, si que hem après coses d'aquest Mobile World Congress. I és important que totes elles s'hagin fet a Barcelona, perquè ha aportat una injecció econòmica a la ciutat i l'entorn i perquè la situa al mapa tecnològic amb molta força. Per altra banda, però, i al tractar-se d'un esdeveniment internacional amb molts interessos econòmics al darrere, és molt difícil que pugui convertir-se en un espai amb rellevància en àmbits com el coneixement internacional de Catalunya i la seva situació política, ja que, al cap i a la fi, el què acabarà apareixent als mitjans són informacions relacionades amb empreses multinacionals que tenen polítiques molt conservadores en aquest sentit.