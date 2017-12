El congrés de mòbils, per bon camí

Aquesta notícia es va publicar originalment el 27/02/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Antoni Maria Grau, director general d'Indústria, aquest matí al MWC Foto: Miquel Serrabassa

El director general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, Antoni Maria Grau, ha assegurat en declaracions a Nació Digital que espera que el Mobile World Congress es converteixi tant en un èxit per l'organització com també per la ciutat i el país. A falta d'un dia per finalitzar la fira de mòbils més important del món, el repte del canvi d'ubicació i d'assolir els 70.000 visitants és assequible a ulls de Grau, que espera que demà, amb el balanç final del congrés, es demostri que s'han assolit o fins i tot superat els resultats esperats.Grau també ha afirmat que "queda feina per fer" per augmentar la presència d'empreses catalanes, que enguany en són gairebé 60 en tots els espais, de les quals 48 formen part de l'estand "paraigües" que la Generalitat té ubicat alde Fira Gran Via, al Pavelló Catalunya, i que permet a les empreses seleccionades poder-hi ser a canvi de 2.000€ que també els dónen accés a cinc entrades pel Mobile World Congress, fent així que no només tingui valor per l'estand, sinó també per la possibilitat d'assistir-hi i donar-se a conèixer visitant altres espais.Antoni Maria Grau també ha posat de manifest que, malgrat que a Catalunya no hi ha grans empreses operadores o fabricants, la participació és més alta (56 en total) que en el cas de les empreses espanyoles (unes 40), de manera que l'objectiu no és tant el de captar presència d'empreses molt grans, sinó promoure les sinèrgies entre el teixit empresarial català, així com fomentar la innovació i el desenvolupament d'idees amb visió de negoci.El director general d'Indústria ha felicitat, també, la tasca de Fira de Barcelona de "posar en valor els seus espais", com Fira Gran Via, que ha complert amb escreix les necessitats del Mobile World Congress, malgrat que això suposi un augment del cost de la participació.Finalment, un cop acabi el congrés, quedarà encara feina per davant per posar en valor la capitalitat del mòbil que té Barcelona. I es farà amb el Mobile Lab com a nexe d'unió per a la col·laboració entre empreses i institucions, i també amb el Mobile Hub, el centre d'empreses a l'edifici MediaTIC del [email protected] , i que compta amb suport de l'administració, amb l'objectiu de consolidar Barcelona com unapionera.