Puig convida les empreses del MWC a establir-se a Catalunya

Aquesta notícia es va publicar originalment el 25/02/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha cridat les empreses que participen al Mobile World Congress a establir-se a Catalunya un cop hagi passat la setmana de l'esdeveniment. "És la gran diferència entre un congrés que dura una setmana i acollir la capitalitat mundial de la telefonia. La feina important comença la setmana vinent, amb l'oportunitat que les empreses que participen al MWC fixin una base operativa a Catalunya", ha declarat el conseller aquest dilluns a la tarda. Puig ha celebrat que el MWC ofereix a Barcelona l'oportunitat que aquestes empreses creïn "riquesa i llocs de treball" a partir de tecnologies que "milloren la qualitat de vida de la gent".

"És la gran aposta que ha guanyat Barcelona aconseguit la Capitalitat Mundial de la Telefonia Mòbil", ha celebrat Puig, que ha explicat que la capital catalana ha de convertir-se en un "laboratori" perquè les multinacionals del sector experimentin amb projectes com els edificis intel·ligents, o la tecnologia aplicada al món de la salut o l'educació.

En unes paraules als mitjans de comunicació davant de l'Estand Catalonia, el conseller ha parlat de la importància dels espais permanents com el Mobile World Centre de la Plaça de Catalunya "per ensenyar a la gent" que passa al MWC. "Tot i ser un congrés tancat al gran públic, la gent ha de veure que la tecnologia té una aplicació real per fer-nos la vida millor i més fàcil", ha assegurat Puig.

El conseller també ha celebrat que "les millors empreses" del sector mundial de les TIC s'han donat cita a Barcelona per "fer negoci, networking, contactes i generar riquesa". Per Puig, això també posa de manifest la vocació "internacional" de Barcelona com a centre de negocis i com a capital mundial de la telefonia mòbil, "una tecnologia que està canviant el món".

Puig també s'ha referit al paper de la Generalitat a través de l'Estand Catalonia, que actua com a "catalitzador i inductor" per facilitar la presència d'empreses catalanes al MWC. El conseller ha explicat que la situació pressupostària de la Generalitat no deixa massa marge d'acció, però que el Govern ha volgut facilitar un estand "a preus molt mòdics" perquè les pimes catalanes tinguin a l'abast aquest "aparador mundial".