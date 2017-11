El canvi al món Android

Aquesta notícia es va publicar originalment el 22/02/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Qui sap què és l'iOS? I de tots ells, a qui li interessa realment? Si els productes Apple són això, productes Apple, sembla que Google ha pres la mateixa decisió amb la seva coneguda marca Android. Potser pel desgast que suposa ser el primer del mercat, i estar present en molts dispositius més barats que la majoria. El nom d'Android, amb el temps, ha anat prenent idees que no eren les inicials.Enguany, l'estand d'Android no serà al Mobile World Congress, però la seva gent si qui hi serà, donant suport als socis, o sigui, els fabricants de mòbils que utilitzen Android com a sistema operatiu dels seus terminals. Que seran, a la vegada, els qui guanyaran protagonisme: l'important és el terminal, mentre que el sistema operatiu, tot i ser rellevant, ja no val per decidir-se, hi ha massa terminals amb el mateix.A més, Google sembla que ha d'aparèixer, durant aquest any, amb un mòbil nou, propi -a través de Motorola-. També hi ha rumors que apunten a l'aparició d'un possible aparell a mode de tablet amb el sistema operatiu ChromeOS que, encara que no es confirmi, posarien el sistema operatiu per netbooks de Google gairebé a competir amb Android per un mateix espai, en el que potser Android s'hi sent menys còmode a l'haver estat creat per aparells més petits.El cas és que Android domina el mercat. I això té avantatges, però també inconvenients -i de ben segur que a Microsoft ho saben bé. Per tant, Google pot optar per fer més visible la seva pròpia marca -Google-, més enllà de la dels productes estrella. El què és important és que Google generi confiança, i que la gent sàpiga que allò és de Google. Com a mínim als que els interessi, perquè, encara que sembli mentida, hi ha qui no sap què és Android, o quin sistema operatiu té al seu mòbil. I no passa res.