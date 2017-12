Un programa coordinarà la programació cultural gironina

Aquesta notícia es va publicar originalment el 21/01/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La Casa de Cultura de Girona ha presentat un nou programari, anomenat "L'Hospici", que ajudarà als ajuntaments a coordinar millor les programacions culturals i evitar així contraprogramacions. Es tracta d'un servei en línia que permet a institucions i entitats culturals públiques compartir informació sobre activitats, reserva d'espais o gestió de personal i, per altra, ofereix als ciutadans l'opció de comprar entrades o matricular-se a qualsevol de les activitats que s'ofereixen en aquests municipis. L'eina és gratuïta per als ajuntaments però cal que signin un conveni amb la Casa de Cultura i nomenin un responsable per tal de verificar que l'eina s'usa correctament.

La majoria dels ajuntaments gironins disposen d'espais d'exposicions, auditoris, teatres o sala d'actes que aprofiten per programar diverses activitats culturals. Per tal de facilitar la coordinació entre els pobles i evitar que hi hagi contraprogramacions d'activitats i espectacles, la Casa de Cultura de Girona ha dissenyat una eina informàtica que permet als consistoris conèixer entre sí què fan i, així, evitar solapaments. La directora de la Casa de Cultura, Natàlia Molero, ha explicat que aquest servei ha estat demanat per diversos gestors culturals d'ajuntaments gironins.

L'eina s'ha batejat amb el nom de 'l'Hospici' -en al·lusió a l'antiga activitat que es desenvolupava a la Casa de Cultura- i tots els ajuntaments gironins en poden disposar de manera gratuïta. Això sí, prèviament han de signar un conveni amb la Casa de Cultura per tal d'establir una persona responsable. D'aquesta manera, es pot controlar l'activitat que fa cada municipi i es garanteix que la informació que es publica al web és correcta.

A través d'aquesta eina, els ajuntaments o les entitats culturals públiques poden tant reservar espais al seu o a d'altres pobles per fer activitats, gestionar la compra d'entrades d'espectacles i matriculacions als seus cursos o penjar la programació detallada de les seves activitats.

A banda de ser un programa específic per als gestors culturals, 'l'Hospici' també ofereix una vessant per als ciutadans, que poden connectar-se a la web de la Casa de Cultura i consultar tant les activitats que hi ha als pobles subscrits al servei, apuntar-se als mateixos o, fins i tot, comprar entrades o pagar les matrícules a través d'Internet.

Fins al moment, cinc ajuntaments ja han signat el conveni per usar aquesta eina i n'hi ha deu més pendents de fer-ho. Segons la directora de la Casa de Cultura, Natàlia Molero, el servei té molt bona acollida entre els ajuntaments que el comencen a fer anar i confia que amb el boca orella hi haurà més consistoris que l'usaran. Molero ha destacat que aquesta intranet ja fa anys que la fan servir a la pròpia Casa de Cultura i que ara han decidit estendre-la a tots els pobles. "És un programa que funciona i que està rodat", ha remarcat.

A banda d'aquest nou programari, també s'ha estrenat la nova imatge de la web de la Casa de Cultura, organisme que depèn de la Diputació de Girona. El vicepresident de l'ens, Xavier Soy, ha explicat que al principi de legislatura s'havien fixat com a objectiu convertir la Casa de Cultura en un element al servei de tots els municipis i no només de la capital. "La Casa de Cultura no s'ha de dedicar a fer tallers de manualitats, per això ja hi ha les xarxes de centres cívics, ha de fer cultura en majúscules", ha declarat.