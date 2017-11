Robots que fan més fàcil la vida de la gent gran

Aquesta notícia es va publicar originalment el 20/01/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La Universitat de Girona i la Fundació Príncep de Girona organitzen la tercera edició del torneig de robòtica internacional First Lego League, que reunirà el proper 27 de gener a Girona més de 300 estudiants amb l'objectiu de construir robots amb peces Lego que permetin fer la vida més fàcil a la gent gran. Tradicionalment, aquest torneig s'enfoca als estudiants de deu a setze anys però enguany, per primera vegada, s'amplia als estudiants de sis a nou anys. Aquesta tercera edició bat el rècord de participants ja que es passa de 130 de l'edició del 2012 a més de 300. L'objectiu dels organitzadors és que els estudiants estiguin en contacte amb la tecnologia per tal de inculcar-los noves vocacions.

La Universitat de Girona i la Fundació Príncep de Girona organitzen per tercera vegada la competició internacional de robòtica anomenada First Lego League, que consisteix en plantejar un repte a joves estudiants que han de trobar solucions per superar-lo creant robots programables amb peces Lego. L'any passat, la competició va centrar-se en l'alimentació i, enguany, el repte a superar és idear robots que ajudin a fer més fàcil la vida de la gent gran.

En total, a Girona hi participen 22 equips d'alumnes de deu a setze anys d'instituts de totes les comarques gironines i, com a novetat, el torneig s'obre a alumnes de primària de sis a nou anys. Aquests, però, no competeixen però sí tenen l'oportunitat d'explicar els seus projectes davant un jurat.

Aquest matí han fet una primera prova durant la presentació davant la premsa del torneig. Alumnes de les escoles El Bosc de la Pabordia i el Pla de Girona han exposat algunes de les idees que han tingut, com són un braç mecànic que posa la roba bruta dins la rentadora per evitar que la gent gran s'hagi d'ajupir, un robot agenda que fa els recordatoris de les activitats que han de fer els avis o un botó que tira automàticament de la cadena per evitar que s'hagin de girar.



En aquesta primera edició del Junior First Lego League hi participaran dinou equips (113 alumnes).

Inculcar noves vocacions

Segons ha destacat el director general tècnic de la Fundació Príncep de Girona, Salvador Maneu, aquesta activitat ha de servir als més menuts per afrontar reptes reals i per inculcar-los noves vocacions relacionades amb la tècnica i la innovació. "La nostra obligació és oferir-vos possibilitats de crear i pensar reptes que en la vostra vida diària no us trobeu", ha destacat Maneu, que espera "solucions creatives i innovadores" d'aquests alumnes.

El director del torneig a la Universitat de Girona, Rafael Garcia, ha explicat que aquests alumnes hauran de fer un pòster on expliquen el projecte que han dissenyat -que ha de tenir algun mecanisme mòbil de Lego- i mostrar el prototip.

El vicerector de Planificació i Qualitat de la Universitat de Girona, Martí Casadesús, ha destacat l'alta participació en el torneig que situa Girona al capdavant de la competició a nivell estatal. El diumenge 27 de gener, més de 300 nens i joves presentaran els seus projectes a l'Escola Politècnica Superior de la UdG. Els participants provenen de Palafrugell, Girona, Lloret de Mar, Hostalric, Torroella de Montgrí, Figueres, Cassà de la Selva, Banyoles, Vidreres i Llers. També hi participarà un equip de Pineda de Mar i un Vic.

Pel que fa al torneig dels alumnes més grans, la prova se celebra també a divuit ciutats més de l'Estat i hi participen un total de 350 equips formats per uns 3.500 estudiants. La gran final es farà el 17 de març a Barcelona. Els premiats d'aquesta gran final tindran l'oportunitat de participar en tornejos internacionals com el World Festival de St. Louis (EUA) o l'Open European Championship. Arreu del món, s'han inscrit més de 200.000 estudiants de 61 països diferents.