Un futur que no impressiona

Aquesta notícia es va publicar originalment el 14/01/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Una de les novetats que s'han vist aquest any al CES 2013 Foto: Internacional CES / CEA

Del 8 a l'11 de gener s'ha celebrat a Las Vegas el CES 2013, la primera fira d'electrònica de consum de l'any amb prou ressò mediàtic. De tot el què s'esperava veure-hi, enguany potser és del que més s'ha parlat dels projectes més petits, allunyats dels grans fabricants, i que són els que realment podien aportar alguna novetat. En canvi, anuncis com els que s'esperaven amb les televisions intel·ligents, han deixat freds a la majoria d'analistes que consideraven que Samsung tenia una oportunitat única per avançar-se en un mercat on els rumors apunten que Apple podria entrar.Molts mitjans americans han destacat que aquesta edició ha estat marcada pels invents que busquen finançament o n'han trobat de forma independent en plataformes com KickStarter, on els inventors poden sol·licitar diners per fer una idea realitat, a partir de l'explicació de com seria aquesta idea: es tracta de buscar el finançament a base de micromecenatges, o de vegades amb inversors potents, però també amb molts altres usuaris que mostren el seu interès a l'hora de comprar el producte.No ens ha de sorprendre que les grans marques no s'hagin atrevit a ensenyar res massa impressionant. Per un costat, perquè encara estem començant l'any i, per tant, poden quedar moltes coses per veure. I per l'altre, precisament perquè les propostes més innovadores fetes per empreses petites són la millor forma de prendre-li el pols a una clientela cada cop més exigent i més fragmentada.El producte estrella d'enguany havien de ser les Smart TV (televisors intel·ligents). El motiu? Tim Cook, d'Apple, va dir en una entrevista abans de Nadal que la televisió era una àrea d'"interès intens" per la companyia de Cupertino, fet que va provocar que circulessin tot tipus de rumors sobre un aparell de televisió d'Apple durant aquest 2013, més enllà d'una possible renovació del petit Apple TV.Així, un sol anunci d'Apple ha servit per fer que tothom mirés cap al mateix lloc, les pantalles. I allà, en comptes de màquines intel·ligents que revolucionessin el menjador, ens hi hem trobat una qualitat molt bona (4K) però invariable entre fabricants, i petits avenços en pantalles de més de 20.000 dòlars. Si això és el futur a mitjà termini, Apple encara té molt marge de maniobra.No només en els rumors es sentia el nom dels de Cupertino: també durant el CES va guanyar l'Emmy a la tecnologia i l'enginyeria, per cinquena vegada des de 2001. Ningú va anar a recollir el premi.Any rere any, la discussió sobre com fer arribar les solucions tecnològiques als països subdesenvolupats o a aquells més necessitats per facilitar-los diverses tasques ha tornat a estar a l'ordre del dia. Sense anar més lluny, Bill Clinton va parlar durant el CES. Malgrat tot, les solucions encara no arriben.Després d'haver vist que els nous mòbils, per ara, continuen amb un augment de la capacitat de processament però sense gaire més novetats -les pantalles flexibles de Samsung encara tardaran en arribar al mercat-, les novetats en l'àmbit de les pantalles més petites es redueixen a rellotges i a tablets , que malgrat tot semblen diversificar-se per, a més de les mides actuals (a partir de 7", fins i tot de 5" en el cas de terminals que es combinen amb telèfons), anar a mides molt més grans fins a més de 20". Potser, llavors ja seran "taules".En els televisors, de moment veiem molt bona qualitat en pantalles OLED i resolució 4K. Potser més qualitat de la que ara mateix podríem veure, a no ser, evidentment, que després comprem reproductors i altres aparells que hi siguin compatibles. L'anunci de Samsung amb l'"Evolution Kit", que permetrà als propietaris d'un televisor Samsung nou poder-li allargar la vida útil és interessant pel fet que algú pensa en millorar el maquinari sense obligar a comprar un nou aparell sencer. Però també és important adonar-se que la companyia ha dit que assegurarà 3 anys d'actualització. Fins ara, els televisors solien durar més que això.La integració de la tecnologia en vehicles que no siguin estrictament de gamma alta ja s'ha pogut veure de la mà de Ford, tot i que altres marques com Lexus o Audi també han mostrat el què es pot fer. En aquest sentit, la incorporació d'ordinadors de veritat en els vehicles farà que no ens haguem de referir, amb l'ordinador del cotxe, a un aparell que ens mostra la temperatura exterior i els quilòmetres recorreguts.Per altra banda, però, caldrà veure si aquest àmbit és capaç de marcar estàndards entre marques o si aquestes aprofiten encara més la possibilitat de fer-se incompatibles entre elles per intentar fer difícil el canvi als clients.Així, el CES ja s'ha tancat i els fabricants han ensenyat algunes de les seves cartes. Ara caldrà veure com evoluciona la resta de l'any fins la propera edició, que es farà del 7 a l'11 de gener de 2014.Un dels motius pels quals no s'han vist massa mòbils al CES podria ser la proximitat del Mobile World Congress, la fira internacional que es celebrarà enguany, de nou, a Barcelona. La cita tindrà lloc del 25 al 28 de febrer.