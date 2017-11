Un iPhone mini o un iPad nano?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 10/01/2013 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Els rumors d'Apple apareixen contínuament, i normalment, en funció de quina n'és la font el millor és obviar-los. D'altres, tot i que la font sigui de confiança, tampoc es compliran, per això són rumors. Però de tant en tant es combinen una sèrie de possibilitats que fan pensar en una cruïlla, i ara és un d'aquests moments.Pel Wall Street Journal Bloomberg , Apple ja estaria treballant en un nou iPhone més barat. Què vol dir més barat? Ningú ho té massa clar: potser amb una pantalla més petita i una estratègia semblant a la de l'iPad Mini: tornar a pantalles tradicionals -o de menys qualitat i, per tant, menys despesa- i amb un processador més antic. Però en aquest cas, si el producte tingués èxit, podria fer caure el marge de beneficis de la companyia de Cupertino. Així que, per ara, com tot rumor, és un peix que es mossega la cua: trobarem tants arguments a favor com en contra.Però també hi ha qui es pregunta perquè no s'està especulant amb la possibilitat que Apple ho faci al revés, i presenti un dispositiu més gran, entre l'iPhone i l'iPad mini (que podria ser l'iPad nano, per exemple, seguint la nomenclatura dels iPod), dels que ara s'anomenen col·loquialment phablet (de l'anglèsone i t). De fet, els rumors que apunten a un dispositiu així ja es remunten a principis de l'any passat.Què triarà Apple? Triarà alguna d'aquestes coses, es centrarà en alguna mena de televisor o ampliació de l'actual Apple TV? Presentarà un "rellotge intel·ligent"? Com en tots els rumors, i més en el cas d'Apple, no en sabrem gaire més fins que no s'acostin les dates de noves keynotes. Però la quantitat d'opcions es dispara cada vegada que hi ha nous rumors i, potser, Apple corre el perill d'acabar estant massa per sota de les expectatives dels inversors i dels propis consumidors. I ara que ja no hi ha Steve Jobs al capdavant, també s'ha deixat de creure força en la "màgia" de la companyia.Ben aviat, segurament veurem més pistes.