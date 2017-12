Mena tanca l'adjudicació del model TIC com una «transformació del model industrial i tecnològic» del país

Aquesta notícia es va publicar originalment el 21/09/2012 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, durant la roda de premsa Foto: ACN

El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, ha anunciat aquest dimecres les adjudicacions del darrer paquet del nou model TIC de la Generalitat, corresponent a Serveis d'Infraestructures de Centre de Procés de Dades, que representarà un estalvi del 35% sobre el pressupost actual. Mena ha valorat tot el procés, amb un valor d'adjudicació proper als 2.000 milions d'euros, com un projecte de "transformació del model industrial i d'eficiència tecnològica". La multinacional T-Systems i les diverses unions temporals d'empreses (UTE) formades per HP, IBM, Aventia, Seidor, Unitecnic, Nexica, i Ingenieria de Software Avanzado (INSA) s'han repartit el darrer paquet del concurs.

El contracte de col·laboració entre els sectors públic i privat per aprovisionar els Serveis d'Infraestructures de Centre de Procés de Dades (CPD) s'ha dividit en dos plecs: el CPD extern, en quatre lots, que inclou el gruix dels sistemes d'informació de la Generalitat; i el CPD nucli, en dos lots, que inclou els sistemes d'informació de seguretat i d'emergències.

Concretament, la UTE entre HP i Aventia s'ha adjudicat el primer paquet del CDP extern, per un pressupost màxim de licitació de 63,49 milions d'euros. El segon contracte, per valor de 136,22 milions, s'ha adjudicat a la UTE d'IBM, INSA i Seidor. El tercer paquet ha anat a parar a mans de la UTE entre Unitecnic i Nexica, per una licitació màxima de 8,13 milions. El quart lot ha correspost a T-Systems, per una licitació de 126,9 milions.

En els lots del CPD Nucli, la UTE entre IBM, INSA i Seidor s'ha adjudicat el primer paquet, per valor de 18,30 milions d'euros. L'empresa T-Systems ha aconseguit el segon lot, per valor de 44,10 milions, i s'ha adjudicat contractes en els quatre paquets del concurs TIC del Govern.

Mena: "El 62% dels adjudicataris tenen NIF català"

Mena ha destacat que el 62% de les empreses adjudicatàries tenen NIF català i el 17% tenen capital català. El conseller també ha valorat el procés, que pot generar fins a 8.450 llocs de treball i generarà un estalvi del 25% sobre el pressupost dedicat a les TIC de la Generalitat

"És un procés de racionalització, de fer més amb menys, que representa un salt tecnològic considerable, i una compra pública innovadora i intel·ligent, perquè s'ha aprofitat per desenvolupar projectes industrials", ha sentenciat Mena.

El director general del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), Jordi Escalé, ha destacat que l'àmbit de Serveis d'Infraestructures de Centre de Procés de Dades és el paquet TIC on s'ha aconseguit més estalvi amb el procés de diàleg competitiu, un 35%.

Un model TIC "líder" al sud d'Europa



Per la seva banda, el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamerich, ha destacat que la Generalitat només pagarà la potència instal"lada que utilitzi i les empreses hauran de cercar clients arreu del món. "Les adjudicatàries del concurs atrauran clients a Catalunya i disposarem d'un nucli de computació i de serveis líder a la zona del sud d'Europa i el nord d'Àfrica. A més, ho farem combinant empreses catalanes i multinacionals".

Flamerich ha fet una crida als municipis per col"laborar amb la implementació del nou model TIC de la Generalitat. "Perquè arribin serveis com la fibra òptica, els municipis han de fer els deures i contactar amb les empreses per muntar la seva xarxa capil·lar, que connectarà la xarxa troncal que s'estendrà gràcies al concurs TIC de la Generalitat", ha reclamat Flamerich

El secretari general del Departament d'Empresa i Ocupació, Enric Colet, ha fet balanç de tot el procés de renovació del model TIC i ha assenyalat que Catalunya disposarà de l'administració més moderna de la seva àrea geogràfica en aquesta matèria. "Esperem que hi hagi un abans i un després a la indústria TIC de Catalunya. Això se sumarà a l'organització del Mobile World Congress, l'obertura de centres de multinacionals del sector a Catalunya i l'emprenedoria potentíssima que hi ha al país", ha declarat.

Colet també ha celebrat la transformació de la Generalitat, que "té una plataforma competitiva per donar suport als seus serveis públics com la sanitat o l'educació". El secretari ha posat d'exemple la 'Xarxa país', que implicarà que totes les escoles del país tindran accés a internet per cable: "és una infraestructura que ningú més té al sud d'Europa". El projecte 'Xarxa país' ha guanyat el Premi al projecte de l'any en el sector públic que dóna la publicació 'Computer World'.