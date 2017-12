El Govern estalviarà 1.000 milions d'euros amb un impuls a l'administració electrònica

Aquesta notícia es va publicar originalment el 25/01/2012 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El Govern ha aprovat aquest dimarts les mesures i els projectes prioritaris pel seu valor estratègic que s'hauran de desenvolupar durant l'any 2012 per tal de desplegar l'administració electrònica a la Generalitat. Amb una inversió de 3 milions d'euros, es tracta d'un impuls important per agilitar, simplificar i millorar l'Administració. El Govern ha informat que aquestes innovacions suposaran un estalvi global de més de 1.000 milions d'euros per legislatura, tant per a les diferents administracions, com per a la ciutadania i el sector empresarial. La iniciativa pretén millorar l'accessibilitat dels ciutadans i simplificarà la burocràcia tradicional

Segons ha informat el Govern la nova mesura suposarà un estalvi econòmic, perquè "implica l'aposta per solucions corporatives, aprofitables i reutilitzables per totes les administracions, que permeten economies d'escala, a més de l'estalvi que suposa evitar la tramitació convencional en paper".

Així mateix, l'administració electrònica també millorarà l'accessibilitat de tots els ciutadans, empreses i institucions, independentment de la seva ubicació geogràfica. A més, suposarà un estalvi de temps, per a la pròpia Administració, ja que millora la seva gestió interna, i també per a la ciutadania i el sector empresarial. Es preveu també augmentar l'eficiència, que es tradueix en una reducció del temps i de l'esforç de tramitació, així com la millora de l'eficàcia i la qualitat del servei prestat.

L'impuls de la simplificació administrativa es vol fer en diversos àmbits: empresa, ciutadà, ens locals i àmbit intern de la Generalitat; que fa possible un estalvi significatiu en temps i recursos dins i fora de l'Administració.

Els nous desenvolupaments són la creació del Canal Empresa, un portal corporatiu amb tota la informació i els serveis que les administracions ofereixen a les empreses, el qual permetrà identificar els tràmits necessaris per a la realització d'una activitat determinada i, a més a més, la seva realització.

Aquest desenvolupament culmina en la Finestreta Única Empresarial, que suposarà un important estalvi de càrregues administratives al sector empresarial. El Canal Empresa inclourà una funcionalitat pensada i dissenyada per ser utilitzada, no sols directament per les pròpies empreses, sinó pels representants legals de les empreses.

Es pretén també oferir alternatives als certificats digitals: obrir el món de la signatura digital als ciutadans i les empreses, oferint-los sistemes alternatius al certificat digital, amb menys requeriments. Aquests sistemes, si bé no són vàlids per a tots els casos, sí que ho són per a la majoria de tràmits que actualment es duen a terme amb l'Administració. Amb aquesta actuació es preveu incrementar significativament l'ús de l'administració electrònica per part de col·lectius poc familiaritzats amb les tecnologies de la informació.

El nou projecte també té en compte l'elaboració i implantació per al conjunt de l'Administració d'un protocol d'arxiu electrònic i de polítiques per a la gestió de documents electrònics. Tenint en compte que el volum d'expedients arxivats i vigents a la Generalitat és aproximadament de 9 milions de documents, aquest projecte té un abast estratègic fonamental.

Es vol, a més a més, millorar l'accés a la informació i als serveis de la Generalitat, així com a la publicació de les actes, comunicacions, edictes i altres documents, amb iguals garanties que ho faria en seu física; crear un registre que permeti la presentació electrònica de qualsevol document (actualment es produeixen manualment uns 10 milions d'assentaments l'any). Aquest sistema també afavorirà la comunicació via electrònica entre ciutadania i Administració.

La valisa electrònica permet l'enviament electrònic de documentació entre organismes de la Generalitat i entre unitats d'un mateix organisme. Actualment el volum mitjà d'aquest tipus de trameses és de 500.000 l'any. El 55% d'aquests enviaments triguen més de tres dies a arribar al seu destinatari. Aquesta solució permetrà la recepció immediata.

Les mesures de l'acord també estableixen les línies d'impuls prioritàries en les diferents àrees, així com els objectius principals: incrementar l'oferta de tràmits electrònics i garantir que es puguin iniciar els procediments de la Generalitat pel canal d'Internet en el mínim temps possible; incrementar la utilització del Catàleg de Dades i Documents Electrònics per fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar documents o dades que ja són a qualsevol Administració; facilitar als ciutadans, empreses i entitats la possibilitat de rebre notificacions i comunicacions electròniques en lloc de notificacions per correu postal; implantar la solució que permeti que qualsevol proveïdor de la Generalitat pugui lliurar les seves factures en format electrònic.

Entre els objectius també hi ha el de garantir la presentació per mitjans electrònics dels documents que s'han de publicar al DOGC; permetre el pagament en línia de taxes i altres càrrecs i permetre la tramitació electrònica dels expedients de contractació dels departaments.

Ortega ha posat alguns exemples sobre tràmits que es podran dur a terme per via electrònica com són la sol·licitud de reconeixement greu d'un grau de discapacitat, així com la sol·licitud d'una targeta acreditativa del grau de discapacitat; la sol·licitud d'adopció nacional o internacional; la preinscripció escolar, els ajuts per a la promoció i producció de vins catalans; la sol·licitud del carnet d'artesà alimentari entre d'altres sol·licituds i ajuts del món de l'agricultura; els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges, o l'autorització del transport públic de mercaderies.