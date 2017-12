14 conglomerats amb participació catalana opten als diàlegs competitius pel nou model TIC de la Generalitat

Aquesta notícia es va publicar originalment el 14/01/2012 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La Generalitat ha donat el tret de sortida al procés de diàlegs competitius per al nou model de TIC en obrir els sobres amb les 49 candidatures que hi opten. D'entre les empreses i les UTE (Unions Temporals d'Empreses), n'hi ha catorze que tenen presència catalana. Els propers dies s'analitzarà la documentació i després es farà saber quines són les que compleixen els criteris per als contractes de telecomunicacions de l'administració catalana en tres grans blocs aplicacions per a tots els departaments, l'equipament dels llocs de treball i el servei d'atenció a l'usuari, la gestió dels servidors -n'hi ha quaranta només a Barcelona- i la connectivitat entre les 5.300 seus de la Generalitat.

De les 49 empreses que tenen candidatura, només se n'acceptaran 34 finalment al diàleg, un format de contractació pública que impulsa la Unió Europea. Per blocs, per aplicacions s'han presentat 20 candidatures -set UTE amb participació catalana- per a un total de 12 places.

Per l'equipament dels llocs de treball i el servei d'atenció a l'usuari, són deu candidats per vuit ofertes, dues de les quals, amb presència catalana. Per als servidors, també són deu candidatures però només per a sis places, i hi ha tres UTE amb participació local. Pel darrer bloc, connectivitat i telecomunicacions, hi opten nou candidatures, per vuit places i només dues inclouen empreses catalanes.

Una de les UTE que s'han creat és TICxCAT que inclou Cast-Info, iSOCO, NexTRet, openTrends i UPCnet. El consorci assegura que "la complementarietat" dels cinc components els permeten assolir els criteris de solvència.

Tot i que no s'han facilitat noms, Empresa i Ocupació afirma que entre les candidatures hi ha "grans multinacionals". Per això, en nota de premsa, el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamerich, ha demanat que alguns d'aquests conglomerats empresarial puguin convertir-se en "estructures estables, capaces de generar negoci i llocs de treball" a Catalunya. Segons Flamerich, el sector TIC català és "bo i innovador" però li fa falta "musculatura per sortir és a fora".

Un cop es defineixin les empreses s'obriran els processos de diàleg s'obren ara per discutir de forma oberta qui i de quina manera s'executen els quatre blocs. Convoca els diàlegs el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)