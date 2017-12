Dídac Lee rep el Premi Nacional de Comunicació d'Internet

Aquesta notícia es va publicar originalment el 19/12/2011 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El periodista de Catalunya Ràdio Manel Fuentes, la sèrie de TV3 'Polseres Vermelles', 'La Vanguardia' en català i la Federació de Ràdios Locals han estat guardonats amb el Premi Nacional de Comunicació 2011 en les categories de ràdio, televisió, premsa i Comunicació de proximitat, respectivament. En la categoria de Publicitat, el guardó en Publicitat ha recaigut en el president de l'Associació Empresarial de Publicitat José Ángel Abancéns i el d'Internet en l'emprenedor i conseller delegat D'Inspirit, Didac Lee. Finalment, el Govern ha volgut reconèixer, en la categoria de Telecomunicacions, a diverses administracions per aconseguir que Barcelona sigui la seu del Mobile World Congress.

El jurat de la dotzena edició dels premis Nacionals de Comunicació ha decidit atorgar els guardons d'enguany a Manel Fuentes, en la categoria de Ràdio, per la seva trajectòria professional i la tasca al capdavant del programa "El Matí de Catalunya Ràdio"; i a la sèrie "Polseres Vermelles", en la categoria de Televisió, en reconeixement a la producció de TV3 i Filmax, que arribarà al mercat nord-americà de la mà d'Steven Spielberg, que en farà una adaptació per a la cadena ABC; al diari La Vanguardia, en la categoria de Premsa, per la seva edició en català; i a la Federació de Ràdios Locals, en la categoria de Comunicació de proximitat, per la feina d'impuls de la comunicació radiofònica local.

El premi en la categoria de Publicitat ha recaigut en Jose Ángel Abancéns, president de l'Associació Empresarial de Publicitat, i el d'Internet en Dídac Lee, emprenedor, conseller delegat d'Inspirit, grup d'empreses tecnològiques, i membre de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona com a responsable de noves tecnologies. Finalment, el Govern ha volgut reconèixer, en la categoria de Telecomunicacions, la tasca duta a terme per diverses administracions per aconseguir que Barcelona sigui la seu de la Mobile World Capital.

L'acte de lliurament dels premis se celebrarà al Palau de la Generalitat el proper dia 22 de desembre, a les 19h, i serà presidit pel secretari general de la Presidència, Francesc Homs. També hi intervindran el secretari de Comunicació, Josep Martí, i el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamerich.

Els Premis van ser creats l'any 1999 amb motiu dels 75 anys del naixement de la primera emissió regular de ràdio a Catalunya.

L'objectiu dels guardons és atorgar un reconeixement a les aportacions més rellevants en el camp de la comunicació i les telecomunicacions a Catalunya o en llengua catalana, tant si han estat realitzades per professionals com per qualsevol entitat pública o privada. El 2000 es va constituir el Premi Nacional d'Internet per la importància creixent d'aquest sector. En l'edició de 2008 es van atorgar per primer cop els premis corresponents a les categories de Premsa, Comunicació de proximitat i Publicitat.