El Consell de Ministres no aprova el reglament de la Llei Sinde

Aquesta notícia es va publicar originalment el 03/12/2011 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Malgrat que la representant del PP a la comissió del traspàs de poders havia donat per fet aquest divendres l'aprovació del reglament de la Llei Sinde per part del Consell de Ministres, el document no ha obtingut finalment llum verda i ha quedat "sobre la taula", segons ha informat el ministre portaveu en funcions, José Blanco, en roda de premsa des de La Moncloa. Blanco no ha volgut donar cap mena d'indicació dels motius pels què la Llei no ha superat aquest últim escull després de dos anys de debat. En tot cas ha afirmat que no té res a veure amb la polèmica que s'havia encès de nou a les xarxes socials. Alguns mitjans apunten que ha estat precisament Blanco qui ha impedit l'aprovació.

"Jo només informo de les decisions del Consell de Ministres, i malgrat que s'ha deliberat sobre aquesta qüestió, no s'ha aprovat i ha quedat sobre la taula". Ha estat la resposta que Blanco ha ofert a la premsa a la roda de premsa posterior a la penúltima reunió de l'executiu espanyol abans de la presa de possessió de l'executiu de Mariano Rajoy.

El portaveu en funcions s'ha negat a donar més explicacions sobre els motius pels que un cop més la Llei ha quedat apartada dels acords. "No informaré de la meva posició personal al debat ni de les deliberacions del Consell de Ministres, que són reservades i secretes", ha respost a una pregunta dels periodistes.



Malgrat tot, alguns mitjans com ABC assenyalen que Blanco ha estat un dels artífex que el text no hagi vist la llum en contra del criteri del president del govern espanyol en funcions, José Luis Rodríguez Zapatero. Segons aquest rotatiu, Blanco hauroa afirmat dins del Consell de Ministres que si s'aporvava el reglament podia ser "el final del PSOE".

Les informacions sobre l'aprovació del document havien començat a circular després que el ministre de Presidència en funcions, Ramón Jáuregui, ha anunciat en una entrevista a Punto Radio que la qüestió es debatria al Consell. Jáuregui ha assegurat també que el PP "està absolutament d'acord" amb la llei, que preveu el tancament de les pàgines web que facilitin descàrregues de continguts protegits per drets d'autor en un termini màxim de deu dies. La Llei ja havia obtingut el vist i plau del Congrés però faltava per aprovar aquest reglament sense el què no pot entrar en funcionament.

La mà dreta de Rajoy i representant del PP a la comissió del traspàs de poders, Soraya Sáenz de Santamaría, havia donat per fet aquest divendres que la Llei superaria el sedàs del Consell de Ministres. En declaracions al Congrés ha apuntat que el PP està d'acord amb la base de la Llei malgrat que considera que el desplegament de la normativa "hauria d'haver estat més complet". Un dels punts de la Llei, la creació de la Comissió de Propietat Intel·lectual, ha estat objecte de debat entre el govern espanyol en funcions i el PP al sí de la comissió de traspàs de poders.