El CTTI licitarà els serveis TIC del centre de processament de dades corporatiu de la Generalitat

Aquesta notícia es va publicar originalment el 24/11/2011 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El Govern ha autoritzat aquest dimarts el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) a licitar un contracte per a la prestació dels serveis centrals de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de caràcter continuat per al centre de processament de dades corporatiu de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és garantir la prestació dels serveis necessaris per al bon funcionament de l’Administració de la Generalitat mentre no s’implementi el nou model de governança TIC.

El 18 d’octubre passat, el Govern va aprovar la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic com a mesura d’estalvi i eficiència i va encarregar al Consell d’Administració del CTTI –amb representació de tots els departaments– impulsar les mesures necessàries per dur a terme aquest procés de transformació i garantir els serveis TIC. Per aquest motiu, i com a mesura transitòria, el CTTI licitarà aquest contracte que permetrà garantir el servei mentre no s’implementi el nou model.

La creació d’un nou model TIC per a la Generalitat de Catalunya respon a l’objectiu marcat al Pla de Govern 2011-2014 que determina que el desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya és transversal dins del Govern, en tots els seus àmbits, i també fora, en la relació amb ciutadania, empreses i administracions. Per complir aquest objectiu, i en el marc d’un context econòmic desfavorable, es fa necessària la creació d’un model de governança transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat que generi estalvi, eficiència, transformació i innovació, que impulsi un servei públic més eficaç i proper a la ciutadania i que incrementi la transparència i la igualtat d’oportunitat