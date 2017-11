Els estudiants que utilitzen llibres digitals fan menys faltes d'ortografia

Aquesta notícia es va publicar originalment el 13/07/2011 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Els alumnes que han utilitzat llibres digitals han experimentat una millora dels resultats en ortografia. És una de les principals conclusions d'un estudi que ha elaborat la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Ramon Llull (URL) i que revela que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades a l'educació poden ajudar l'alumne a millorar els seus resultats acadèmics. L'estudi va ser elaborat durant el darrer trimestre del curs 2010-2011 a partir d'un total de 1.700 alumnes d'ESO de tot Catalunya. Es tracta de la primera investigació que demostra el potencial de les noves tecnologies a l'ensenyament.

Els alumnes que han emprat continguts digitals han experimentat una millora de resultats del 20% de mitjana durant el temps en què ha durat el treball, i en alguns alumnes la progressió ha estat fins i tot del 50%, la qual cosa significa que han comès la meitat d'errors en la prova final respecte a la inicial.

Els pitjors resultats a les escoles sense ordinadors

Els dos centres que han registrat una millora menys significativa han estat aquells on els estudiants no compten amb ordinador propi a l'escola, de manera que als centres que no s'han fet servir les TIC no s'ha detectat cap millora significativa en els resultats. Segons els autors de l'estudi, les peculiaritats dels continguts digitals, més atractius i interactius que els mètodes tradicionals, fan que l'aprenentatge resulti més motivador per a l'alumnat.

L'estudi, realitzat per la UAB i la URL durant l'últim trimestre del curs acadèmic 2010-11, forma part d'una macroinvestigació que es perllongarà durant diversos anys i que abordarà la relació entre progressió acadèmica i ús de noves tecnologies a l'escola. La primera fase de l'estudi s'ha centrat en l'ortografia, la qual, juntament amb la comprensió lectora, és una de les assignatures pendents del nostre sistema educatiu, segons posen de manifest regularment els Informes PISA de l'OCDE.

Professorat format i ordinadors adequats

Malgrat tot, l'estudi posa en relleu que no n'hi ha prou que les aules comptin amb la tecnologia adequada -ordinadors i pissarres digitals-, sinó que són imprescindibles uns continguts educatius adequats així com que el professorat hagi rebut la formació necessària per utilitzar les eines que li permetin aprofitar el valor afegit de les TIC.

Segons Miquel Àngel Prats, codirector de la investigació, "un ordinador sense continguts adequats no serveix per a res i els professors necessiten formació sobre com treure'ls profit". De la seva banda, Pere Marquès, codirector de la investigació, assegura que les noves tecnologies aplicades al món de l'educació resulten més motivadores per a l'alumne, el qual mostra més disposició a l'hora de completar els seus exercicis que quan utilitza eines tradicionals. "El llibre digital indica a l'estudiant si ha fet bé o no l'exercici de forma immediata, cosa que l'estimula a l'hora de tornar a realitzar-lo fins a aconseguir completar-lo correctament", indica.

La investigació continuarà el proper curs amb una segona fase en la qual s'avaluarà l'impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació sobre altres tipus d'aprenentatges, com per exemple el càlcul matemàtic i el desenvolupament de les diverses competències.

La investigació ha avaluat la progressió en ortografia de 1.700 alumnes, la majoria de 1r d'ESO, dividits en dos grups. Un ha treballat durant dos mesos les regles ortogràfiques seguint el mètode tradicional i l'altre ho ha fet mitjançant continguts digitals. Tots dos grups van realitzar un examen sobre ortografia a l'inici de l'estudi i una segona prova al cap de dos mesos.