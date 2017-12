Barcelona aspira a acollir el Mobile World Congress de 2013 a 2017

Aquesta notícia es va publicar originalment el 14/06/2011 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El Govern oficialitza el seu suport institucional a la candidatura de Barcelona com a Mobile World Capital

· La Generalitat, l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona signaran un conveni de col·laboració a través del qual es comprometen a promoure i impulsar conjuntament les activitats i necessitats de la ciutat en cas que sigui escollida per al període 2013-2017

· La capital catalana acolliria durant aquests 5 anys el Mobile World Congress i es convertiria en el centre mundial de la tecnologia mòbil, amb un impacte anual de 375 milions d’euros

El Govern ha oficialitzat avui el seu suport institucional a la candidatura de Barcelona per convertir-se en la Mobile World Capital entre 2013 i 2017. El Consell Executiu ha aprovat avui la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Govern de la Generalitat, a través del Departament d’Empresa i Ocupació, el Govern espanyol, a través del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i l’Ajuntament de Barcelona, pel qual les tres administracions es comprometen a donar suport conjunt a la candidatura de Barcelona. Es calcula que la designació generaria un impacte anual de 375 milions d’euros.

L’associació GSMA, organitzadora del Mobile World Congress (MWC), ha de decidir d’aquí a un mes, aproximadament, la ciutat que es convertirà en la Mobile World Capital en el període 2013-2017 d’entre les quatre candidates que hi opten: Barcelona, París, Munic i Milà. Per a Barcelona, esdevenir la seu d’aquest esdeveniment no només suposaria acollir a la ciutat la celebració del MWC, sinó convertir-se també en centre mundial de la tecnologia mòbil durant aquests cinc anys, amb el consegüent impacte econòmic i els importants beneficis d’imatge i posicionament que això comportaria, tant per a la capital catalana com per a la resta del país i, molt especialment, per a les seves empreses.

El protocol al qual avui el Govern ha donat llum verd preveu la creació d’una Fundació participada per les tres administracions i Fira de Barcelona. En cas que la capital catalana sigui escollida, la Fundació serà l’ens que gestionarà la capitalitat del Mobile World Congress i estarà vigent fins al desembre de 2018. La candidatura de Barcelona, recollida en un document de més de 500 fulls, és fruit de gairebé un any de treballs i inclou projectes tan ambiciosos com l’ús d’un espai cèntric de la ciutat per experimentar en tecnologies mòbils o la vinculació de les tecnologies mòbils amb disciplines com ara l’esport, la cultura i la gastronomia. D’aquesta manera, Catalunya esdevindria un gran laboratori de tecnologia mòbil.

375 milions d’euros anuals

Segons les condicions de la GSMA, encara no es poden desvetllar tots els projectes de la candidatura, però sí explicar les potencialitats de la Mobile World Capital. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat estima que l’impacte de la capitalitat sobre el sector TIC català es traduiria en la creació d’un nou teixit empresarial especialitzat en el desenvolupament d’aplicacions mòbils i els serveis associats i en el creixement del teixit ja existent.

Actualment, les empreses que tenen com a negoci principal el desenvolupament d’aplicacions mòbils representen el 29% del sector TIC de Catalunya.

Cal tenir en compte també que, segons informes internacionals, les connexions mòbils es multiplicaran per 10 durant els propers nou anys. En el cas de Catalunya, els experts preveuen que es passarà dels 5 milions de connexions de telefonia mòbil que hi ha actualment a 50 milions en un període de 9 anys.

Fins ara, la celebració del Mobile World Congress a Barcelona ha suposat un retorn de 250 milions d’euros per cada edició, amb impactes especialment positius en sectors com el turisme, més que no pas directament en el sector TIC. Les previsions indiquen que en cas d’aconseguir la capitalitat del MWC per a Barcelona, aquest impacte s’incrementaria fins als 375 milions d’euros anuals, més enllà dels efectes positius que tindria en el desenvolupament concret del sector TIC a Catalunya.