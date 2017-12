Impulsen un projecte per garantir la banda ampla a tot el territori

Aquesta notícia es va publicar originalment el 11/06/2011 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamerich, ha presentat aquest divendres el projecte Banda Ampla Rural Satèl·lit (BAR-SAT), amb el qual la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Empresa i Ocupació, vol donar accés a la banda ampla a aquells indrets del territori català que no tenen cobertura d'aquest servei per les altres vies disponibles (ADSL, WiMAX o 3G). Presidit per l'alcalde de Font-rubí, Xavier Lluch, l'acte de presentació d'aquest nou servei, que ja es troba a disposició dels ciutadans, ha tingut lloc a la Masia de Cal Cintet de Font-rubí (Alt Penedès).

L'acte ha comptat amb l'assistència d'una nombrosa representació del món local català.

El projecte BAR-SAT és una extensió del projecte Banda Ampla Rural inclòs en el pla de desplegament d'infraestructures i serveis de comunicacions electròniques Catalunya Connecta, amb el qual la Generalitat de Catalunya ha dotat de cobertura dels serveis de televisió digital terrestre (TDT), telefonia mòbil i banda ampla als nuclis de població de, com a mínim, més de cinquanta habitants, i de cobertura de banda ampla i telefonia mòbil a tots els polígons industrials de Catalunya.

Amb la posada en marxa d'aquest nou servei, s'assoleix l'objectiu de la universalització de la banda ampla a Catalunya, és a dir, que tots els seus ciutadans, independentment d'on visquin, i les seves empreses, independentment d'on estiguin ubicades, puguin accedir a Internet d'alta velocitat. D'aquesta manera es garanteix les possibilitats i oportunitats de desenvolupament de ciutadania i empreses i, per tant, la vertebració i cohesió territorial del país.

El projecte, que està previst que beneficiarà prop de 2.200 usuaris, suposa una inversió d'1,8 milions d'euros i està cofinançat a parts iguals per la Generalitat de Catalunya, a través del pla Catalunya Connecta, i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2007-2013 (FEDER). L'empresa adjudicatària del projecte i, per tant, encarregada de comercialitzar la solució satel·lital, és la companyia Informàtica El Corte Ingles (IECISA).

Sobre el projecte BAR-SAT

La solució d'accés a la banda ampla via satèl·lit que ofereix el projecte BAR-SAT està adreçada a tots aquells ciutadans o empreses que no puguin disposar de cap altre tipus de connexió a la banda ampla, és a dir, que no tenen cobertura o possibilitat de contractar cap xarxa de banda ampla (ADSL, WiMAX, 3G) tant d'operadors privats com de la Generalitat, i que no tenen contractada actualment una connexió de banda ampla via satèl·lit.

Aquest projecte utilitza la tecnologia satèl·lit Tooway™, de la plataforma Eutelsat, que és el primer servei de banda ampla bidireccional via satèl·lit que ofereix unes velocitats i uns costos similars a l'ADSL. Aquesta tecnologia opera mitjançant el satèl·lit Ka-Sat i donarà servei a clients de més de vint països europeus, entre els quals hi ha Alemanya, el Regne Unit, França, Espanya, Itàlia, Suïssa i Irlanda.

El cost de la instal·lació i alta del servei és de 800 euros, dels quals se'n fa càrrec la Generalitat de Catalunya, que és la propietària dels equips instal·lats a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). L'usuari només s'ha de fer càrrec del cost mensual del servei, amb un preu similar a l'ADSL (31,5¿ /mes).