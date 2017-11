La Fundació Universitària del Bages renova el seu web

Aquesta notícia es va publicar originalment el 06/04/2011 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Presentació del nou web de la FUB Foto: FUB

Nota de premsa_ La FUB renova la pàgina web

La Fundació Universitària del Bages (FUB) ha estrenat, coincidint amb el Saló de l’Ensenyament, la renovació de la imatge de la pàgina web ( www.fub.edu ). El replantejament de la pàgina es produeix després que la institució hagi arribat a la conclusió que l’anterior havia complert ja el seu recorregut i que havia donat resposta a les necessitats del moment en el qual va ser creada.

Els canvis que s’han produït en el món de les noves tecnologies i en el plantejament dels espais a Internet requerien fer-ne una de nova, que actualitzés els continguts i sobretot, que donés una imatge més actual a l’aparença i presentació de la FUB a la xarxa, una porta d’entrada i d’informació que és bàsica per als potencials nous alumnes de la institució.

Segons la directora de Qualitat i Serveis Acadèmics de la FUB, Sílvia Mas, la nova web respon a l’objectiu bàsic ‘d’explicar el que és la FUB i sobretot, fer-ho donant la imatge del rigor acadèmic que caracteritza la institució’. També s’ha hagut d’adaptar a la nova realitat de la institució. ‘Tenim nous reptes i nous projectes que no es visualitzaven en l’anterior espai web i que en la nova tindran el protagonisme que els correspon’. Aquest seria el cas del projecte FUB-Universitat Saludable, que tindrà un espai propi a la nova pàgina web o bé la Clínica Universitària i l’Escola de Formació Contínua, que guanyen visibilitat en el nou web.

A l’hora de dissenyar la nova pàgina web s’ha tingut en compte donar-li una aparença i estètica més moderna i més adequada a les tendències de disseny actual, sempre tenint en compte que havia de reflectir els valors i atractius de la Fundació Universitària del Bages i que el resultat final tingués una clara funcionalitat informativa i de servei tant per a futurs alumnes com per al conjunt de la comunitat universitària i la societat en general. És bàsic, explica Joan Gallifa, responsable de Sistemes d’Informació, ‘que el futur alumne que entra a la nostra web per informar-se dels nostres estudis trobi el que necessita de forma ràpida i senzilla’.

La nova web utilitzarà molt els banners com a font d’informació. L’ús d’aquests permetrà destacar els continguts de més interès en cada moment, com podria ser la informació sobre el procés de preinscripció o matriculació. De fet, si una característica definirà la nova web serà el seu dinamisme per adaptar-se a les necessitats de difusió que es plantegen en cada període de l’any.

Fer aflorar la informació de més interès

A diferència de l’antiga pàgina web, en la nova, els estudis que s’imparteixen (Infermeria, Fisioteràpia, Podologia, Logopèdia, Educació Infantil i Gestió d’Empreses) guanyen en visibilitat a través d’uns menús a partir dels quals s’accedeix a tota la informació bàsica que pot necessitar el futur alumne, com dades sobre l’accés, el pla d’estudis, les pràctiques, els preus o les beques. Els alumnes actuals també hi trobaran informació útil per a la seva vida acadèmica.

Així mateix, la nova portada destaca tot un seguit d’apartats en els quals es facilita informació de la institució universitària, els serveis que ofereix, la Clínica Universitària i el projecte FUB-Universitat Saludable.

L’espai web manté un apartat per a les notícies relacionades amb la FUB, així com l’agenda d’activitats que genera la institució, tant pel que fa a conferències com a accions formatives de l’Escola de Formació Contínua.

La nova pàgina es completa amb un espai en el qual la FUB destacarà projectes i iniciatives de la institució, com podria ser en aquests moments la construcció del nou edifici o la convocatòria dels Premis de Recerca de Batxillerat, i amb un apartat dedicat a les dreceres que conduiran els visitants virtuals a tota aquella informació que pot ser susceptible de necessitar un accés més directe sense que calgui anar-la a buscar dins d’altres continguts.

En aquests moments, la pàgina web ja és consultable tant en les versions catalana com castellana i hi ha alguns continguts, sobretot referits als estudis, que ja estan traduïts a l’anglès perquè poden ser útils per a possibles alumnes estrangers interessats en els intercanvis universitaris. Més endavant, la resta de continguts també s’aniran traduint a l’anglès.