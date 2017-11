Science publica un article de la UOC sobre la mesura del volum d'informació que hi ha al món

Aquesta notícia es va publicar originalment el 16/02/2011 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La revista 'Science' recull aquesta setmana un article elaborat per una estudiant de la UOC, Priscila López, juntament amb l'investigador de la Universitat de Califòrnia Meridional (USC), Martin Hilbert, que mesura per primera vegada tota la informació digital que hi ha al món i de quina manera la humanitat l'emmagatzema, la comunica i la processa. L'estudi, que porta per títol 'The world's technological capacity to store, communicate and compute information', ha sortit primer publicat la revista electrònica 'ScienceXpress', una publicació electrònica que difon una selecció dels articles que després sortiran en paper.

Entre altres conclusions, l'estudi afirma que la humanitat és capaç d'emmagatzemar com a mínim 295 exabytes d'informació (295 trilions de bytes). Per exemplificar-ho, els autors diuen que si una estrella fos un bit d'informació, hi ha una galàxia d'informació per cada persona d'aquest món i que, això, encara és menys d'un 1% de la informació que hi ha en cada molècula d'un ésser humà.

També destaquen que a l'any 2002, considerat l'inici de l'era digital, va ser el primer any que la capacitat d'emmagatzemament digital de tot el món va superar la capacitat total analògica i que al 2007, quasi el 94% de la memòria era en format digital.

Altres afirmacions de l'estudi, diuen que al mateix any, mitjançant la tecnologia bidireccional -com els mòbils- la humanitat va compartir 65 exabytes d'informació, l'equivalent a dir que cada persona va comunicar els continguts de sis diaris al dia. Així mateix, tots els ordinadors d'ús general al món 6,4 trilions d'instruccions per segon, quantitat semblant als impulsos nerviosos que genera cada cervell humà.