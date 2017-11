La UPC presenta un entorn virtual per aprendre anglès

Aquesta notícia es va publicar originalment el 07/11/2010 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un equip de professors de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Universitat Rovira i Virgili i de la Universitat de Lleida ha desenvolupat un entorn virtual innovador per aprendre anglès a la universitat. Sota el nom de 'Quantum Leap', el projecte és obert i gratuït i, a banda de ser útil per a l'autoaprenentatge, també ho és per a la docència a les universitats, ja que està adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Segons ha explicat aquest dijous a Vilanova i la Geltrú la coordinadora del projecte, la professora de la UPC Elisabet Arnó, aquesta nova eina proporcionarà als estudiants els 'recursos necessaris' perquè 'pugin participar en anglès a la vida acadèmica'.

El projecte està dirigit a l'estudiant universitari però està obert a la resta de la comunitat universitària, ja que pretén arribar 'més enllà de l'aula', ha explicat Arnó. Els materials són interactius i innovadors i corresponen als nivells d'anglès B1 (usuari independent) i C1 (usuari expert), de l'EEES. En total, la interfície conte 300 hores de classe que estan repartides en deu mòduls temàtics ampliables a quinze en un segon projecte.

Cada mòdul disposa de cinc seccions: llegir, escriure, parlar i escoltar. Antònia Soler, membre de l'equip del projecte, ha explicat que l'entorn virtual vol 'potenciar' sobretot l''angles oral'. Per això, s'han desenvolupat diferents eines com ara una de gravació, on l'estudiant pot gravar la seva parla o una altra de pronunciació.

Els temes que tracten els mòduls són d'interès d'àmbit universitari i es treballen de forma multidisciplinar de manera que l'estudiant, a banda d'adquirir competències en la llengua, també obté coneixements de caire humanístic, científic, tecnològic i social en general.

Respecte la vessant innovadora de l'entorn virtual, Elisabet Arnó ha expressat que, tot i que hi ha altres pàgines web que treballen diferents aspectes de l'anglès, el 'Quantum Leap' integra diversos aspectes que el fan 'innovador' com ara l''e-portfolio' o també l'aspecte productiu que 'no pretén dir els encerts o errors' sinó 'guiar l'estudiant i donar-li les pautes necessàries'.

Pel què fa a l'EEES, 'Quantum Leap' engloba una sèrie de plantejaments pedagògics que s'adeqüen a les pautes del marc europeu d'educació com ara l'ús d'eines per a la comunicació i creació de grups, per al control de les activitats realitzades o informació per al professorat. El web disposa també d'un 'e-portfolio' per poder emmagatzemar la pròpia producció escrita.

Carme Rueda, una altra de les professores participants al projecte, ha destacat la importància del portfolio, ja que avui dia s'ha de demostrar 'no només el nivell d'anglès' sinó també 'quines competències ha adquirit l'estudiant, quines coses sap fer i quines no i en quin grau'.

Rueda ha afegit que es tracta d'una eina 'innovadora' perquè permet 'interactuar amb l'entorn i també amb altres persones'. A més, Rueda també destaca que el web és 'flexible', ja que permet 'moltes rutes d'aprenentatge'. Així doncs, l'usuari pot triar el mòdul o el nivell que més li interessi.