Un concurs de fotos durant les Fires de Girona a Twitter

Aquesta notícia es va publicar originalment el 20/10/2010 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Eduard Batlle, periodista i membre de STIC.cat, i la consultora Anna Codina (Giroscopi) han promogut una proposta prou interessant: un concurs de fotografia a través de Twitter. Les imatges han de ser sobre les Fires de Girona i es podran enviar com a missatge amb l'etiqueta #FiresGirona del 28 d'octubre al 7 de novembre.



L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure tant la participació dels usuaris -que si ja tenen Twitter poden participar-hi molt fàcilment i en cas contrari tenen una bona oportunitat per conèixer l'eina- com les fires i la ciutat de Girona a "escala global", segons els seus organitzadors. De fet, Girona ja ha acollit altres esdeveniments, com el Girona Temps de Flors, que per la seva naturalesa solen omplir la xarxa de fotografies, en blogs, fotoblogs o comptes de Twitter i Facebook.



La facilitat de participació, però, també es combina amb una forma de valorar-les més senzilla que en altres iniciatives semblants. No hi haurà votacions populars, sinó que serà un jurat qui n'escollirà els guanyadors.



Aquest jurat estarà format per Toni Iglésies, de Sies.tv; Miquel Pellicer, cap de l'edició digital de Mundo Deportivo; Quim Curbet, fundador de CCG Edicions; Jordi López Ramot, creador del portal Wikiloc, i Ricard Planas, director de Bonart.



Els escollits rebran com a premi una nit d'hotel per a dues persones a l'Hotel Nord1901, un àpat per a dues persones al restaurant Mimolet, i una càmera fotogràfica que lliurarà Infoself.



Una iniciativa interessant pel fet de tenir el suport de l'Ajuntament de Girona, però provenir d'uns usuaris a títol personal, i que no aporta cap novetat especialment remarcable a nivell tècnic: l'ús de canals ja existents. Això farà que s'evitin possibles problemes tècnics i que es concentrin els esforços en enviar bones fotografies, tot i que, com en la majoria de concursos on hi acaba valorant un jurat, hi haurà qui creurà que hi ha "tongo". Però és bo que això no tiri enrere iniciatives com aquesta, que demostren que no és tant un element tècnic com la imaginació dels usuaris el què pot aportar innovació.