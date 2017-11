Els usuaris volen el Twitter en català

Aquesta notícia es va publicar originalment el 06/10/2010 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La petició per poder traduïr Twitter en català, a act.ly

Act.ly és un web on s'hi poden publicar sol·licituds i es segueix un recompte de quanta gent la comparteix. Un usuari català de Twitter, Albert Cuesta, hi va publicar la petició a Biz Stone perquè Twitter admetés traductors per la versió en català. Per ara, no hi ha hagut cap resposta oficial, però la petició és la segona més votada del web, i la primera d'aquesta setmana. En total, gairebé s'han superat els 1.500 signants.

Malgrat tot, actualment el web de traduccions de Twitter només està disponible per preparar les versions alemanya, francesa, indonèsia, italiana, japonesa i castellana, en mode d'invitació de manera que no tothom pot participar-hi. Mentrestant, segons informa el mateix web, s'estan acabant de polir alguns detalls del sistema de traducció, que en un futur -tot i que sense especificar cap data- permetrà a tots els usuaris col·laborar en les traduccions, i se suposa que també permetrà fer-ho en qualsevol idioma que es doni d'alta.

En aquest cas, els idiomes escollits han estat els FIGS (francès, italià, alemany -german- i castellà -spanish-), utilitzats com a base per engegar serveis internacionals en més d'un idioma i amb un bon número de parlants i característiques pròpies (diferents grups de caràcters, com ara accents o lletres d'altres alfabets, així com l'ús d'apòstrofs o el canvi d'ordre de les paraules en les frases), i tot i que no s'han donat més dades, el procés es va anunciar fa poc més d'un any, el 8 d'octubre de 2009, al bloc corporatiu de la companyia.



La petició, a més del text de sol·licitud i l'enllaç, va acompanyat de "@biz", el text amb el que un dels co-fundadors de Twitter, Biz Stone, hauria de rebre un avís que algú ha publicat un missatge amb el seu nom. Evidentment, però, el seu cas deu ser especial per la gran quantitat d'usuaris que l'utilitzen, així que el número de peticions signades és important per tal de cridar l'atenció de Stone, qui, tot i això, podria al·legar precisament motius tècnics, per ara.



- Web de la petició