Tot el material educatiu digital, en una sola plataforma

Aquesta notícia es va publicar originalment el 02/08/2010 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Aventia Iberia SL serà l'empresa encarregada, amb la col·laboració d'Abacus, de crear la Plataforma de continguts digitals educatius per als alumnes de l'educació bàsica de Catalunya. En el concurs d'adjudicació l'empresa ha obtingut 91 punts sobre 100, per davant de la UTE El Corte Inglés-Telefónica, que s'ha quedat amb 86 punts.

La plataforma, que es coneixerà amb el nom d'Atria, vol facilitar el canvi dels llibres de text tradicional als continguts digitals creant un espai on els diversos agents implicats podran trobar, ordenada, l'oferta de les llibreries digitals que hi participin. Entre l'oferta, hi haurà tant material de pagament com d'accés lliure, i de diverses editorials independentment de la seva mida. També inclourà materials elaborats per docents o altres entitats que, per la seva qualitat, puguin resultar interessants tot i tenir poca difusió actualment.

Abans de començar el curs, les famílies disposaran d'un compte personal virtual, amb el suport financer de la Caixa, que es podrà recarregar per missatges de mòobil, per Internet, o per ingresos o transferències d'altres entitats, així com en efectiu a les oficines o caixers de la Caixa. El Departament d'Educació finançarà amb 30 euros la compra de material, que s'ingressaran en aquest compte virtual.

Per accedir-hi, es disposarà d'un nom d'usuari (amb fins a sis variacions, com ara el correu electrònic o el NIF de l'estudiant) i una contrasenya que escollirà l'alumne, així com dues paraules clau més pels pares, tutors o persones autoritzades a fer els pagaments. Un cop dins, es podrà consultar el perfil on hi haurà la informació tant del compte virtual com dels continguts educatius digitals assignats per la direcció del centre o el tutor. Inicialment, es subministraran dades d'accés provisionals.

La proposta d'Aventia també compta amb el suport de Microsoft i Indra, i s'ha adjudicat per 1.527.118,64 € més l'IVA, un 15% per sota del pressupost de licitació, de gairebé 1,8 MEUR.