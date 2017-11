«Només» el correu electrònic

Aquesta notícia es va publicar originalment el 14/06/2010 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

L'operadora americana AT&T ha admès problemes de seguretat en una aplicació web que desava certes informacions d'usuaris d'iPad, que la companyia distribueix en exclusiva als Estats Units. Aquest error va permetre trobar més de 110.000 adreces de correu electrònic a través d'una programació molt simple que es limitava a fer veure que era un iPad, tot provant números de sèrie a l'atzar, elaborats a partir dels reals que es podien veure en imatges publicades, per exemple, a Flickr.Tot i que AT&T va afanyar-se a resoldre el problema -de fet, no és el primer cop que es detecten problemes de seguretat al seu web-, el què més curiós m'ha resultat és que l'empresa es desmarqui assegurant que "només" s'han pogut veure les adreces de correu electrònic. Si tenim en compte que diverses fonts apunten que s'haurien trobat adreces de personalitats americanes (membres del govern, altres polítics, periodistes, consellers delegats d'empresa...) la situació podria ser més greu del què sembla. I no només això: tot i que és comú que no tinguem massa cura de la nostra adreça de correu, hi ha gent que intenta mantenir-la mitjanament en secret -per evitar correu brossa, per exemple, o perquè la utilitza per accedir a llocs web on hi ha informació personal que no vol posar en perill-, i amb aquest tipus de problemes s'han filtrat a la xarxa.Sigui com sigui, que una operadora tingui poca cura de les dades dels seus clients tampoc ens hauria de sorprendre. Però a l'any 2010 parlant d'exclusivitat de productes tecnològics, als Estats Units, i amb problemes així, ens podria fer pensar que, malgrat tot, no s'ha evolucionat pas tant: anys enrere tot això també passava. Però no era amb un iPad, això si.