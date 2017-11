L'iPad i el canvi de tendències

Aquesta notícia es va publicar originalment el 02/06/2010 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un client prova el nou giny d'Apple. Foto: Jordi Pueyo / ACN

L'iPad és, pels qui l'han provat, una experiència diferent. Un dispositiu sense USB ni teclat físic, ni ratolí, que inicialment es creia insuficient per substituir un portàtil o un netbook, i amb massa expectatives per quedar-se amb el mercat de la telefonia mòbil, quan no incorpora ni càmera. Però els números canten: Apple n'ha venut dos milions d'unitats en 60 dies. Es confirmen, així, dues afirmacions molt importants pels de Cupertino.Tant fa si el què presenta és un mòbil, un "iPad" o un nou ordinador. L'èxit està pràcticament assegurat. Tot i els dubtes que es generen inicialment (que l'iPhone no hagi tingut multitasca fins ara, o que els seus dispositius no suportin Flash d'Adobe), les vendes sempre semblen donar-los la raó.No es tracta tant de córrer a presentar un producte, sinó de canviar el mètode de treball o d'oci del consumidor. L'iPhone, en el seu moment, va revolucionar el mercat dels terminals mòbils, fent-lo avançar de cop. Ara, l'iPad obre un nou sector, el d'un tipus de terminal entre el telèfon mòbil i el netbook, adequat sobretot per l'anomenada "vida digital": no és tant una eina tècnica, sinó un aparell per llegir, com podria ser un Kindle, però amb connexió a Internet i aprofitant-la al màxim en un dispositiu amb les seves característiques, incloent moltes funcionalitats gràcies a les aplicacions que s'hi poden instal·lar i donant importància a xarxes socials i a la connectivitat en tot moment.És d'agraïr, encara que no siguem fanboys, que hi hagi una empresa valenta, que s'atreveixi a presentar nous productes i a obrir sectors de mercat que, de ben segur, la competència anirà fent cada cop més complets. No ens hem de quedar amb l'iPad actual: hem de veure quines alternatives apareixen al mercat en els propers mesos, i, d'aquí un any aproximadament, valorar quin ha estat l'impacte de l'iPad sobre el mercat en general. I ens sorprendrem, de ben segur, com ho fem si ens fixem amb els telèfons mòbils intel·ligents que podem trobar ara, temps després del primer iPhone.