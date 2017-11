Més problemes informàtics

Aquesta notícia es va publicar originalment el 10/05/2010 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

No podem donar sempre la culpa als ordinadors. Si la SGAE va filtrar incoscientment els guanyadors dels Premis Max, o si la consulta sobre la Diagonal a Barcelona experimenten "problemes tècnics" o "informàtics", cal anar a buscar l'arrel d'aquestes mancances. Que, de vegades, és completament justificat.Avui les votacions presencials i per Internet "anaven molt lents", segons alguns usuaris, mentre d'altres eren incapaços de poder emetre el seu vot. Mentrestant, mitjans de tot tipus, digitals o tradicionals, enllaçaven des del seu web la pàgina de la consulta. I, evidentment, si s'havia pensat en una infraestructura per a una consulta a Barcelona, el trànsit devia superar, i de molt, l'esperat. Això no és, precisament, un "problema tècnic". Podria dir-se, en qualsevol cas, "manca de previsió". Però, fins i tot així, es podria justificar: el preu de la infraestructura necessària per un web d'abast internacional no és, ni molt menys, el mateix que el de l'esperat per un web d'una consulta en un municipi, sigui Barcelona o no. I, per tant, també és lògic que els recursos es basin en aquestes necessitats, i no pas en una allau de visites d'un matí, perquè tampoc hem de malgastar els diners "en previsió". Perquè, per preveure, podríem tenir torres elèctriques molt millors a les comarques gironines, però "no són necessàries" excepte en "casos excepcionals". Així doncs, però, com que hi ha casos excepcionals, s'han de conèixer, valorar i esperar-los. Se sabia que, després d'una obertura així, el trànsit del servidor o servidors creixeria molt més per l'efecte tafaner que no pas pels vots. Per tant, s'haurien d'haver dirigit millor les visites, segurament. Però si no ha estat així, com ja ha passat en altres ocasions, només cal explicar-ho una mica millor. Perquè si continuem parlant de "problemes tècnics", aquesta excusa, ja universal, acabarà per generar més rebuig a la tecnologia del que ja trobem en certs sectors.