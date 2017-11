L'iPad com a model a seguir

Aquesta notícia es va publicar originalment el 07/05/2010 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Ja ho va fer amb l'iPhone, i ara sembla que la història es repetirà amb l'iPad. Apple s'ha tornat a avançar a la competència posant sobre la taula un producte de qualitat i que, tot i que sempre tindrà detractors, la gent que l'ha utilitzat parla d'una "nova experiència".Hi té molt a veure el prestigi de la companyia de Cupertino: mentre que els tablets de Nokia o altres fabricants comencen sent eines per a professionals, bàsicament, que volen provar dispositius nous, els productes d'Apple estan cridats, ja des de la seva presentació per part de Steve Jobs, a convertir-se en un fenòmen de masses. Aquest és un dels motius pels quals es converteixen en una referència a seguir per la competència: són el més utilitzat pel públic "general", per la gent que no necessàriament té grans coneixements tècnics, i és a ells a qui dirigeixen els seus productes Apple. I, per tant, acaben marcant les línies a seguir, tant a nivell de funcionament com d'eficàcia.Però llavors arriben les patents. I aquí és on Apple hi té un altre bon negoci: molts dels gestos que els usuaris fan en un iPhone es converteixen en estàndards, i s'intenten copiar en qualsevol altre telèfon mòbil intel·ligent. I el mateix passarà amb l'iPad: el seu funcionament ha agradat tant als que no sabien què esperar-ne que de ben segur els nous dispositius hauran de mirar d'aportar novetats basades en aquest.Sigui com sigui, però, sempre estem esperant alguna sorpresa agradable, tant sigui per part d'Apple com de qualsevol altre fabricant. Així que, si algú sap com millorar l'"experiència d'usuari" tal i com sembla fer-ho Apple, comença a arribar el moment de demostrar-ho. Tot i que si la marca del producte és Apple ja té bona part dels dispositius venuts abans de començar.