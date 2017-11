Problemes informàtics: ens hem de preocupar?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 26/04/2010 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un dels principals problemes de la creació d'aplicacions que funcionen a través d'internet és que durant el seu desenvolupament, l'entorn de proves i la quantitat d'usuaris i dades amb què es treballa no sol tenir res a veure amb l'ús real de l'eina.Així doncs, podem pensar que és relativament fàcil que quan posem en marxa una eina, detectem molts problemes que durant la fase de proves no hem pogut trobar per manca de "mans" al fer les proves.Un clar exemple d'això en són els sistemes informàtics utilitzats durant les consultes per la independència d'aquest diumenge 25 d'abril. En alguns casos ens trobàvem amb problemes tècnics derivats de l'alt volum de dades o atribuïts a atacs informàtics. Qui no hagi creat mai una eina pel seu ús a Internet podria pensar que això era d'esperar i fàcil de solucionar, però si algú s'ha "barallat" en el procés de creació d'utilitats a través de web sabrà que moltes vegades el principal problema que cal afrontar és, precisament, l'econòmic: no només es tracta de fer una eina eficient, sinó també de disposar dels recursos necessaris que, a més, no són tant senzills de calcular si no s'han provat en un entorn real abans.Sigui com sigui, al final els problemes tècnics no van suposar mals de cap més enllà dels que podiem trobar en moment puntuals. Però això ens ha de recordar que, de vegades, els papers i els bolígrafs són la millor còpia de seguretat que podem trobar. Perquè no hem d'oblidar que els problemes tècnics existeixen, i que, per tant, hem de tenir solucions addicionals, sempre, per substituir les mancances tècniques que ens poguem trobar si no hem pogut, com en el cas de l'exemple, gestionar unes consultes d'un volum similar amb anterioritat.