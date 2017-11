Ordenant els «tweets» per importància

Aquesta notícia es va publicar originalment el 29/03/2010 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Totes les iniciatives per millorar l'ordenació de la informació són benvinguts, però no sempre són igual d'útils. Això sol passar, per exemple, amb les novetats a Facebook si enlloc d'ordenar-les per data les ordenem per importància, el mateix que passa a Google Buzz: de vegades perdem el fil del què llegim degut a que molts usuaris fan servir aquestes xarxes socials per narrar fets d'una forma ordenada cronològicament, una ordenació que després es perd en funció de quina frase ha tingut més comentaris o respostes.

És per això que, malgrat els esforços per calcular la rellevància d'un estat o frase, moltes vegades aquesta opció no sigui la més adequada: si algun usuari ha intentat seguir a Google Buzz a altres usuaris que hi han vinculat el seu compte de Twitter s'adonarà que, de tant en tant, es fa molt complicat poder seguir la informació i, de vegades, la línia de darreres informacions rellevants queda desordenada cronològicament, incloent les respostes a uns i altres temes que s'hagin enviat.

Tot i que no podem negar que el futur a la xarxa es basa en l'ordenació de continguts -ja que, bàsicament, la producció és cada cop més assequible, sobretot a nivell personal, i el què fa falta és fer-la relativament accessible, la feina feta fins ara es troba amb un inconvenient: els usuaris, cada cop més, s'han acostumat als fils cronològics. Caldrà esperar, doncs, a la reacció dels usuaris i a l'eficiència d'aquests sistemes d'ordenació.