La UOC i Orange potenciaran els llibres digitals en l'educació

Aquesta notícia es va publicar originalment el 15/12/2008 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

L’e-reader de tinta electrònica és un dispositiu digital de butxaca que permet emmagatzemar llibres, apunts i documents per a la seva posterior lectura des de qualsevol lloc. L’aliança tecnològica amb Orange permetrà als alumnes de la UOC descarregar-se material docent del Campus Virtual –la intranet de la universitat– utilitzant la connexió 3G que incorpora. L’objectiu final és que l’e-reader acabi sent una extensió del Campus Virtual i que ambdues plataformes estiguin sincronitzades per servir com a suport als alumnes al llarg de la seva educació universitària.

Magí Almirall, director de Tecnologia Educativa de la UOC, assegura que el potencial de l’e-reader “va més enllà del seu ús com a biblioteca portàtil”, i ha citat algunes aplicacions que sorgiran fruit del conveni. “Gràcies al seu llapis òptic i a la connectivitat facilitada per Orange, alumnes i professors podran prendré apunts en els seus llibres electrònics i després compartir-los”, ha destacat.

Una altra avantatja és que els estudiants “podran resoldre en l’e-reader les activitats d’avaluació”. Les seves respostes arribaran on-line al professor de l’assignatura, que a la vegada, “també podrà corregir-les en el seu e-reader”.

Almirall ha remarcat que aquesta iniciativa encaixa perfectament en les necessitats dels alumnes que es matriculen en la UOC: persones dinàmiques, que acostumen a viatjar i que aprofiten les seves estones lliures per estudiar. “No hi ha dubte que la tinta electrònica és un sistema molt més còmode per a ells que carregar amb un munt de llibres”.

Alberto Calero, director d’Innovació, Continguts i Serveis Convergents d’Orange, ha ressaltat “la decidida aposta d’Orange pel desenvolupament constant de serveis innovadors i útils per a tota mena de clientes i col·lectius. Gràcies a la firma d’aquest conveni, els estudiantes de la UOC tindran sempre a l’abast tot el material educatiu necessari pels seus estudis en un dispositiu manejable, útil i molt intuïtiu en el seu ús, que a més a més contribueix a cuidar el medi ambient a través de l’estalvi de paper”.

“Així mateix, destaca l’executiu d’Orange, aquests és només el primer pas en el desenvolupament d’altres projectes i aplicacions que contribueixin a millorar la qualitat de l’educació dels alumnes al llarg de la seva etapa universitària, adaptant-se als nous estils de vida que imposa la societat actual i el desenvolupament de las noves tecnologies aplicades a la docència”.

Fernando Ballestero, Secretari General d’Orange, ha destacat “la importància de la col·laboració Universitat –Empresa per a la innovació i transferència tecnològica en el desenvolupament de productius i serveis adequats a les necessitats reals de la societat en general, i en aquest cas en particular de la comunitat estudiantil”.

L’aposta per la tinta electrònica és només un exemple de la col·laboració tecnològica i científica que han segellat Orange i la UOC per a la innovació en tecnologies aplicades a la docència. Alguns exemples d’això són la creació d’un programa de projectes d’investigació per al finançament d’estudis, anàlisis prototips, la organització d’esdeveniments internacionals que recullin les noves tendències en el sector i un programa de beques per a projectes de fi de carrera d’alumnes de la Universitat Oberta de Catalunya. A més a més, inclou l’estudi d’altres tecnologies, com els ordinadors ultra portàtils i l’aplicació de la nova ciència de xarxes socials i noves formes de comunicació per a la creació d’una nova generació d’aplicacions que reforcin l’acompanyament de l’alumne en el seu procés de formació.

Ja en mans dels alumnes

L’acord és conseqüència de l’estudi que la UOC realitza des del curs passat per valorar la implantació de l’e-reader com a instrument docent optatiu, una iniciativa que inclou assajos amb alumnat real.

Aquest semestre, 60 estudiants han substituït ja els llibres tradicionals per un e-reader de tinta electrònica facilitat per la pròpia universitat en lloc de l’habitual joc de manuals impresos que s’entrega al inici de cada curs. L’experiència s’està duent a terme amb assignatures de tres estudis: el postgrau d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions, i les llicenciatures d’Enginyeria Electrònica i Comunicació Audiovisual.

“Apostem per un és més pro actiu i interactiu de la tecnologia, que ajudi als estudiants en el seu procés d’aprenentatge”, explica Llorenç Valverde, vicerector de Tecnologia. “Volem explorar les possibilitats de l’e-reader, confirmant les seves avantatges i esbrinant els problemes que pot plantejar”.

“Som conscients que és una tecnologia prometedora, tot i que encara no s’han desenvolupat totes les seves possibilitats” – afegeix–. “Confiem en que anirà evolucionant i volem estar preparats pel moment en que maduri”.

Al febrer, set alumnes de la llicenciatura de Psicopedagogia, ja van participar en un primer pilot amb el e-reader. Després d’utilitzar-lo durant quatre mesos, van destacar la comoditat que suposa disposar de tot els seus llibres i apunts en un únic dispositiu portàtil i que pot consultar-se a qualsevol lloc. També han valorat l’estalvi en paper i la reducció del impacte ecològic que suposa el seu ús davant els llibres tradicionals.

Queden, en qualsevol cas, alguns punts de millora, que, segons Magí Almirall, es resoldran en la segona generació de l’e-reader, prevista pel segon semestre de 2009: “S’ha de tenir en compte que, al ser una iniciativa pionera, estem provant el primer producte que ha sortit al mercat. Queda molt marge d’evolució”.

Llorenç Valverde i Magí Almirall han puntualitzat que les tecnologies en estudi no es limiten l’e-reader. “Mentre veiem com millora i madura, explorarem en paral·lel altres possibilitats, com l’ordinador ultra portàtil”, ha explicat el vicerector.

“Read & Go” d’Orange

Orange, operador global de telecomunicacions amb una llarga experiència en innovació, aporta a la aliança tecnològica amb la UOC un ampli recorregut en l’anàlisi de les possibilitats de l’e-reader i l’ordinador ultra portàtil.

S’ha de destacar en aquest sentit, el projecto “Read&Go”, una iniciativa amb la qual Orange ha assajat la “tinta electrònica” com a dispositiu de lectura de premsa diària i que ha comptat amb la participació de set diaris francesos, entre els que destaquen els prestigiosos Le Monde, Le Figaro, Le Parisien i Libération.

Per a provar el producte, ha facilitat a un grup d’usuaris un e-reader amb el que podran accedir al contingut de les publicacions en un format molt similar al de la versió impresa, experiència que ha estat acollida amb gran satisfacció por aquests usuaris.

El dispositiu

L’e-reader escollit per la UOC per a aquests primers assajos és el iLiad, desenvolupat per iRex Technologies. Disposa d’una pantalla en blanc i negre de 8.1 polsades dissenyada pe a minimitzar el cansament visual i facilitar la lectura inclús en condicions de molta lluminositat. També inclou un llapis òptic (o stylus) per a subratllar i prendre notes que després poden compartir con altres usuaris.

El iLiad només gasta energia quan es passa de pagina, fet que fa que pugui funcionar durant setmanes sense necessitat de recarregar la bateria. Així mateix, la seva memòria té capacitat per albergar dotzenes de llibres i pot ser ampliada con targetes Compact Flash o MMC, les mateixes que s’utilitzen en fotografia digital.