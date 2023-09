El Festival Berguedà Folk torna a Cal Pons pel seu 15è aniversari

Després d'uns anys, eltorna a l'escenari dei recupera els tres dies de programació en el seu. L'i l'han apostat perquè la 15a edició del certamenque es va perdre amb la pandèmia amb unade balls, concerts, tallers i moltes activitats i al voltant de la colònia Pons.El festival manté l'objectiu de, tant catalana com internacional, a través de concerts, tallers i altres activitats relacionades amb aquest gènere musical. I ho farà, enguany, amb una agenda de tres dies farcida de propostes escampades pels diversos espais de la colònia de Cal Pons i per a. Una de les característiques del certamen, és que a banda de balls i concerts de música en directe,, tant de dansa i cant com d’interpretació d’instruments.El Berguedà Folk s'iniciarà el divendres, al vespre, amb un ball d'inauguració i finalitzarà el diumenge, 17 de setembre, al vespre amb una programació de qualitat. Entre els artistes que aquest 2023 seran presents a la colònia cal destacar, entre d’altres.Les inscripcions, entrades i abonaments per participar en totes les activitats es poden fer a través de la pàgina web del festival , on també hi ha tota la informació dels espectacles i tallers, la possibilitat d'allotjament i la programació detallada del certamen. Així mateix, l'organització destaca que enguany, han apostat per ser un festival, i per això s'han establertper a les persones majors de 65 anys, per als residents a Puig-reig, per a les persones amb diversitat funcional i per a les que tenen una situació de vulnerabilitat econòmica. També tenenels joves menors de 18 anys.Fins al moment, ja hi haprovinents principalment de Catalunya i de l’estat espanyol, però també de països d'arreu. I és que un dels objectius d'aquesta 15a edició també ésque anys enrere havia omplert el festival.