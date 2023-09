El Govern atorga la distinció Jaume Vicens Vives a Dolors Grau

Elha concedit la distincióa la directora de l'Exploratori dels Recursos de la Natura,. Es tracta d'un dels tres premis individuals del total de vuit atorgats aquest 2023 i que seran lliurats el pròxim, en el marc de la inauguració oficial del curs acadèmic del sistema universitari català 2023-2024 que es farà a la(URV), de la mà del president de la Generalitat,, i del conseller de Recerca i Universitats,A Dolors Grau, que també és professora de l'de Manresa de la(UPC), se la reconeix per la seva "". A més, també en destaquen el "compromís amb el territori, amb l'com a fil conductor". Ahir al vespre,, a través d'una publicació a les xarxes socials.També han compartit lesdes de la Universitat Politècnica de Catalunya , l' Ajuntament de Berga i el mateix alcalde de la ciutat,, qui ha celebrat : "Quina sort tenim de ser coetanis teus!".Aquest 2023, a més de Grau, el Govern també ha distingit la tasca individual d'. Els premis col·lectius han estat pel(ANDES), eli el. Finalment, les mencions M. Encarna Sanahuja Yll són per(individual) i l'assignaturade la Universitat de Barcelona (col·lectiu).Els premis Jaume Vicens Vives, creats el 1996, tenen com a objectiu, i les mencions M. Encarna Sanahuja Yll, que és el cinquè any que s’atorguen, reconeixen l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària. Els guardonats, que han estat seleccionats a partir de les propostes fetes pels consells socials de les universitats públiques o pels òrgans anàlegs de les universitats privades de Catalunya,. Aquest import l'han de destinar a, en el cas de les distincions Jaume Vicens Vives, i a, pel que fa a les mencions M. Encarna Sanahuja Yll.