L'Hotel d'Entitats acull dues jornades de donació de sang i plasma a la ciutat

La capital berguedana torna a adherir-se a la crida delacollint dues jornades d'acapte de sang i plasma. Seran els dies 13 i 14 de setembre a l'. I, és que, tal com assenyalen des de l'ens, les campanyes de donació permeten mantenir les reserves en unde les persones afectades per diverses malalties. "Donar sang i plasma és un gest que connecta vides", destaquen des del Banc en un comunicat de premsa.Els horaris d'activitat en les dues jornades de donació seran els següents:, de 17.00 a 21.00 hores; i, de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 21.00. Per participar en les jornades programades es pota través de la pàgina web del servei.Paral·lelament, la campanya actual també promourà laentre les persones de 18 i 40 anys, per tal que formin part del. La medul·la òssia és un teixit esponjós de dins dels ossos i és ric en cèl·lules mare que, quan maduren, es converteixen en els eritròcits (glòbuls vermells), leucòcits (glòbuls blancs) i plaquetes. En el mateix moment de la donació, s'extreu una mostra de sang que servirà per saberamb les persones que estiguin malaltes, tan de leucèmia com d'altres malalties de la sang com limfomes.Per apuntar-se al Registre de Donants de Moll d'Os nomésque hi hagi en la campanya de donació. Cada any,són diagnosticades de leucèmia a l'Estat espanyol. Moltes necessitaran un trasplantament de medul·la òssia per superar aquesta malaltia i altres malalties de la sang. El trasplantament consisteix a substituir les cèl·lules malaltes del pacient per cèl·lules sanes d'un donant que sigui compatible.