La Fira de Santa Tecla porta el Parc Natural del Cadí‑Moixeró a Berga

Monòleg de Fel Faixedas

Berga dona la benvinguda a la tardor, com és tradició, amb una nova edició de la. En aquesta ocasió, l'ha programat la mostra amb dues novetats principals: una invitació alper promocionar-se entre els veïns i veïnes de la ciutat i els seus visitants, i la programació d'unel dissabte al vespre. Tot plegat, en un certamen que es manté continuista en la seva essència, donant un gran protagonisme al"Les fires són un apartat important per a la promoció econòmica de la ciutat", ha valorat la regidora de Comerç i Promoció econòmica,, que ha posat en relleu la tasca del consistori en el camí per "encaixar la tradició de les mostres amb les necessitats de la societat actual". Així, la Fira de Santa Tecla d'enguany, que tindrà lloc el cap de setmana del, introdueix una novetat en el seu format, que és convidar al Parc Natural del Cadí-Moixeró amb un estand exclusiu al passeig de la Indústria. "És unper la comarca", ha assenyalat la regidora en la presentació de la mostra, que ha considerat que el Parc pateix "unpels habitants del Berguedà", essent "més valorat a fora". Per aquest motiu, l'Ajuntament de Berga vol que el Cadí-Moixeró "tingui l'ocasió d'explicar-se a Berga".En una línia similar, el director del Parc Natural del Cadí-Moixeró,, ha incidit que "el Parc és molt conegut a l'Alt Berguedà, però no tant a la resta de la comarca" i, per aquest motiu, ha agraït l'oportunitat de poder ser presents a la capital en una data assenyalada com la de la Fira de Santa Tecla. D'aquesta manera, el director ha avançat que a l'estand del Parc s'hi duran a terme, i s'hi podrà trobarpels adults. "Creiem que és una bona plataforma perquè tots els locals i altra gent que ens visiti aquest cap de setmana pugui conèixer aquesta realitat", ha reiterat Garcia Petit.Amb tot, el director del Cadí-Moixeró ha exposat que els parcs naturals són "espais molt importants, sobretot en aquest context actual de crisi en l'àmbit de lai també com adel territori", fent èmfasi en el caràcter públic d'aquests entorns: "Els parcs no són només de les administracions, són de tots nosaltres". "Aquesta possibilitat de participar en la Fira de Santa Tecla ens ajudarà a, no tan sols des del punt de vista de la tradició amb la importància que tenen les activitats tradicionals com lai d', sinó també la part més actual, d'úsque se'n fa", ha sentenciat.Novament, la Fira de Santa Tecla estarà presidida per la carpa dedicada al bestiar, on enguany es donen citaque portaran vedelles, cabres, porcs i cavalls, entre altres animals. L'altre espai destacat seran les parades dedicades als(25) i(28), a banda dels estands de maquinària agrícola i de treball de la terra en general. Així mateix, repeteixen l'exposició d'; el mercat deel diumenge (amb les quatre empreses d'automoció de la ciutat); i la zona d' Seguint el fil de la Fira de Maig , la Fira de Santa Tecla també programa aquest 2023, i per primera vegada, un, per donar una proposta més en el marc de la mostra i diversificar-la. En aquesta ocasió, l'artista convidat és, que oferirà un monòleg al mateix passeig de la Indústria. Les entrades tenen un preu de 10 euros anticipades i 13 in situ.Amb tot, la regidoraa tots els veïns i veïnes de la ciutat, així com visitants de la comarca i arreu a participar de la mostra. El cartell d'enguany ha estat dissenyat per